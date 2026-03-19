Не тим, про що обіцяв: чим зараз займається Андрій Єрмак

Після звільнення з державної посади Андрій Єрмак очолив Комітет із захисту постраждалих від збройної агресії при Національній асоціації адвокатів України.

Андрій Єрмак

Як повідомляє NV, він виконує свої обов’язки на громадських засадах.

У НААУ зазначили, що Єрмак координує роботу комітету, організовує та проводить засідання, взаємодіє з органами державної влади, готує документи й пропозиції, а також погоджує інформаційні матеріали.

Окрім цього, він представляє асоціацію на міжнародному рівні.

До складу комітету входять 13 адвокатів.

Паралельно Єрмак залучений до супроводу іноземних гостей на фронті. Зокрема, він допомагав організовувати візит американського актора Шона Пенна, який відвідав підрозділи українських військових на Донеччині.



