logo

BTC/USD

70476

ETH/USD

2145.84

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

50.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Не тем, о чем обещал: чем сейчас занимается Андрей Ермак
commentss НОВОСТИ Все новости

Не тем, о чем обещал: чем сейчас занимается Андрей Ермак

NV рассказало, чем сейчас занимается Андрей Ермак после увольнения

19 марта 2026, 23:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

После увольнения с государственной должности Андрей Ермак возглавил Комитет по защите пострадавших от вооруженной агрессии при Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Как сообщает NV, он исполняет свои обязанности на общественных началах.

В НААУ отметили, что Ермак координирует работу комитета, организует и проводит заседания, взаимодействует с органами государственной власти, готовит документы и предложения, а также согласовывает информационные материалы.

Кроме того, он представляет ассоциацию на международном уровне.

В состав комитета входят 13 адвокатов.

Параллельно Ермак вовлечен в сопровождение иностранных гостей на фронте. В частности, он помогал организовывать визит американского актера Шона Пенна, посетившего подразделения украинских военных в Донецкой области.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народная депутат Марьяна Безугла заявила о намерении подать в суд на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале. В заявлении Безугла перечислила ряд событий и направлений, за которые, по ее мнению, должно нести ответственность военное командование. Среди них — боевые действия и ситуации в Дебальцево, Лисичанске, Бахмуте, Соледаре, Авдеевке, Угледаре, а также на Харьковском, Сумском и других направлениях. Кроме этого, она упомянула вопросы организации противовоздушной обороны, защиты критической инфраструктуры, потери среди военных и возможных злоупотреблений в штурмовых подразделениях. Отдельно депутат заявила о возможных коррупционных рисках в системе военной логистики и связях с политиками. В то же время она отметила, что озвученный перечень претензий не является исчерпывающим. Пока официальной реакции со стороны военного командования или других органов власти на это заявление нет.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/andriy-yermak-shcho-kolishniy-golova-op-robit-v-asociaciji-advokativ-i-koli-buv-na-fronti-50593159.html?utm_source=telegram
Теги:

Новости

Все новости