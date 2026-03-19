Безугла хоче подати до суду на Сирського

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила про намір подати до суду на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Безугла про Сирського

Відповідний допис вона опублікувала у своєму Telegram-каналі.

У заяві Безугла перелічила низку подій і напрямків, за які, на її думку, має нести відповідальність військове командування. Серед них — бойові дії та ситуації в Дебальцевому, Лисичанську, Бахмуті, Соледарі, Авдіївці, Вугледарі, а також на Харківському, Сумському та інших напрямках.

Крім цього, вона згадала питання організації протиповітряної оборони, захисту критичної інфраструктури, втрати серед військових та можливі зловживання у штурмових підрозділах.

Окремо депутатка заявила про ймовірні корупційні ризики в системі військової логістики та зв’язки з політиками.

Водночас вона зазначила, що озвучений перелік претензій не є вичерпним.

Наразі офіційної реакції з боку військового командування чи інших органів влади на цю заяву немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в Україні відкрито кримінальне провадження щодо народної депутатки Мар’яни Безуглої за статтею про державну зраду.

Про це повідомив народний депутат Сергій Тарута, зазначивши, що слідство перевіряє, чи могли її публічні заяви завдати шкоди Силам оборони України. За його словами, після висловлювань Безуглої щодо нібито виведення 72-ї бригади з Вугледара російські війська оперативно посилили цей напрямок, що могло вплинути на ситуацію на фронті. У Офісі генерального прокурора підтвердили, що провадження відкрито за рішенням Печерського районного суду Києва. Крім того, за інформацією ЗМІ, йдеться не про одну, а про дві справи: одна стосується можливої державної зради, інша — ймовірного розголошення державної таємниці. Перше провадження відкрито за заявами народних депутатів Сергія Тарути та Федора Веніславського, друге — за зверненням колишнього офіцера ГУР Романа Червінського. Сама Мар’яна Безугла відреагувала на ситуацію коротко, заявивши у своїх соцмережах, що її "не злякати".

