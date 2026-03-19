Безуглая хочет подать в суд на Сырского

Народная депутат Марьяна Безугла заявила о намерении подать в суд на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Безуглая о Сырском

Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.

В заявлении Безугла перечислила ряд событий и направлений, за которые, по ее мнению, должно нести ответственность военное командование. Среди них — боевые действия и ситуации в Дебальцево, Лисичанске, Бахмуте, Соледаре, Авдеевке, Угледаре, а также на Харьковском, Сумском и других направлениях.

Кроме этого, она упомянула вопросы организации противовоздушной обороны, защиты критической инфраструктуры, потери среди военных и возможных злоупотреблений в штурмовых подразделениях.

Отдельно депутат заявила о возможных коррупционных рисках в системе военной логистики и связях с политиками.

В то же время она отметила, что озвученный перечень претензий не является исчерпывающим.

Пока официальной реакции со стороны военного командования или других органов власти на это заявление нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине открыто уголовное производство по народной депутатке Марьяне Безуглой по статье о государственной измене.

Об этом сообщил народный депутат Сергей Тарута, отметив, что следствие проверяет, могли ли ее публичные заявления нанести ущерб Силам обороны Украины. По его словам, после высказываний Безуглой о якобы выводе 72-й бригады из Угледара российские войска оперативно усилили это направление, что могло повлиять на ситуацию на фронте. В Офисе генерального прокурора подтвердили, что производство открыто по решению Печерского районного суда Киева. Кроме того, по информации СМИ, речь идет не об одном, а о двух делах: одно касается возможной государственной измены, другое — вероятного разглашения государственной тайны. Первое производство открыто по заявлениям народных депутатов Сергея Таруты и Федора Вениславского, второе – по обращению бывшего офицера ГУР Романа Червинского. Сама Марьяна Безугла отреагировала на ситуацию коротко, заявив в своих соцсетях, что ее "не испугать".

