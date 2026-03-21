Дубинский ошеломил предположением: зачем Ермак ездит на фронт

Народный депутат Александр Дубинский прокомментировал поездки Андрея Ермака в прифронтовые зоны вместе с иностранными гостями, в том числе американским актером.

В своем заявлении он предположил, что такие визиты могут быть политическим сигналом, свидетельствующим о сохранении влияния Ермака, несмотря на отсутствие официальной должности.

По словам Дубинского, сам факт организации таких поездок и получения соответствующих разрешений, по его мнению, демонстрирует близость Ермака к президенту.

Также депутат высказал предположение о возможных политических процессах и изменениях в кругах власти, используя резкую риторику в адрес руководства страны.

В то же время это личная позиция народного депутата. Официальных подтверждений или комментариев со стороны других представителей власти по поводу этих заявлений пока нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что после увольнения с государственной должности Андрей Ермак возглавил Комитет по защите пострадавших от вооруженной агрессии при Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Как сообщает NV, он исполняет свои обязанности на общественных началах. В НААУ отметили, что Ермак координирует работу комитета, организует и проводит заседания, взаимодействует с органами государственной власти, готовит документы и предложения, а также согласовывает информационные материалы. Кроме того, он представляет ассоциацию на международном уровне. В состав комитета входят 13 адвокатов.

Параллельно Ермак вовлечен в сопровождение иностранных гостей на фронте. В частности, он помогал организовывать визит американского актера Шона Пенна, посетившего подразделения украинских военных в Донецкой области.

