Штурмы через трубы: что задумали россияне

Ткачова Марія
Российские войска готовятся к активизации боевых действий на юге Украины, в частности, на Ореховском направлении в Запорожской области, используя нестандартные подходы к подготовке штурмов.
Россияне тренируются штурмовать через трубы
Как сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, на одном из полигонов на временно оккупированной территории российские подразделения отрабатывают перемещение через газовые трубы.
В частности, речь идет о 299-м воздушно-десантном полке, который готовят к участию в штурмовых действиях. Для тренировок был создан специальный макет участка газопровода с разными конструктивными элементами.
По словам Волошина, военные отрабатывают как перемещение пехоты, так и использование дополнительных средств передвижения, в частности, электрических самокатов, чтобы быстрее преодолевать расстояния внутри труб.
В Силах обороны отмечают, что схожая тактика уже применялась русскими войсками ранее. В частности, в районах Купянска на Харьковщине и Авдеевки Донецкой области оккупанты использовали отключенные газопроводные сети для скрытого передвижения и попыток прорыва.
Пока не исключается, что российская армия может попытаться повторить такие действия и на Запорожском направлении, где проходят газопроводы.
Эксперты отмечают, что подобные методы позволяют противнику минимизировать риск обнаружения воздуха и использовать фактор внезапности, однако они также связаны с техническими сложностями и ограничениями.