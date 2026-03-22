Штурмы через трубы: что задумали россияне
Штурмы через трубы: что задумали россияне

Российские военные готовятся к штурмам в Запорожском направлении, отрабатывая нестандартную тактику перемещения

22 марта 2026, 00:40
Ткачова Марія

Российские войска готовятся к активизации боевых действий на юге Украины, в частности, на Ореховском направлении в Запорожской области, используя нестандартные подходы к подготовке штурмов.

Россияне тренируются штурмовать через трубы

Как сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, на одном из полигонов на временно оккупированной территории российские подразделения отрабатывают перемещение через газовые трубы.

В частности, речь идет о 299-м воздушно-десантном полке, который готовят к участию в штурмовых действиях. Для тренировок был создан специальный макет участка газопровода с разными конструктивными элементами.

По словам Волошина, военные отрабатывают как перемещение пехоты, так и использование дополнительных средств передвижения, в частности, электрических самокатов, чтобы быстрее преодолевать расстояния внутри труб.

В Силах обороны отмечают, что схожая тактика уже применялась русскими войсками ранее. В частности, в районах Купянска на Харьковщине и Авдеевки Донецкой области оккупанты использовали отключенные газопроводные сети для скрытого передвижения и попыток прорыва.

Пока не исключается, что российская армия может попытаться повторить такие действия и на Запорожском направлении, где проходят газопроводы.

Эксперты отмечают, что подобные методы позволяют противнику минимизировать риск обнаружения воздуха и использовать фактор внезапности, однако они также связаны с техническими сложностями и ограничениями.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странские Силы обороны в последнее время смогли добиться заметных успехов на фронте и отразить часть территорий, что стало наибольшим продвижением за более чем два года. Об этом сообщает The Wall Street Journal.



Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/na-zaporizkomu-napryamku-rosiya-vidpracovuye-prosuvannya-gazogonami-na-samokatah-50593788.html?utm_source=telegram
