Жорін про заставу для Шуфрича: на що варто всім звернути увагу

Заступник командира Третього Армійського Корпусу Максим Жорін звернув увагу на відсутність широкої суспільної реакції на рішення суду щодо застави для Нестора Шуфрича. За його словами, ця тема не викликала масового обговорення, на відміну від інших резонансних подій, які активно розганялися в медіапросторі.

Жорін про російські наративи напередодні можливих виборів

Жорін зазначив, що на тлі активізації переговорних процесів і потенційного наближення виборів Росія, ймовірно, значно посилить фінансування та підтримку проросійських політичних рухів і окремих політиків в Україні. Він підкреслив, що кількість таких сил за час повномасштабної війни суттєво не зменшилася — вони лише тимчасово знизили публічну активність.

За його оцінкою, відсутність рішучих дій щодо повного припинення діяльності проросійських структур створює ризик їхнього повернення в активний інформаційний простір. Жорін попередив, що в такому разі українське суспільство знову може зіткнутися з риторикою про "мир із Росією", яка просуватиметься через медіа та публічні майданчики.

Він наголосив, що ігнорування цієї загрози може мати серйозні наслідки для внутрішньої безпеки та політичної стабільності країни.

