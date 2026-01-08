logo_ukra

Війна з Росією Жорін про заставу для Шуфрича: на що варто всім звернути увагу
Жорін про заставу для Шуфрича: на що варто всім звернути увагу

Максим Жорін заявив, що тема застави для Нестора Шуфрича залишилася майже непоміченою в публічному просторі та застеріг від активізації проросійських сил напередодні можливих виборів

8 січня 2026, 21:49
Ткачова Марія

Заступник командира Третього Армійського Корпусу Максим Жорін звернув увагу на відсутність широкої суспільної реакції на рішення суду щодо застави для Нестора Шуфрича. За його словами, ця тема не викликала масового обговорення, на відміну від інших резонансних подій, які активно розганялися в медіапросторі.

Жорін про заставу для Шуфрича: на що варто всім звернути увагу

Жорін про російські наративи напередодні можливих виборів

Жорін зазначив, що на тлі активізації переговорних процесів і потенційного наближення виборів Росія, ймовірно, значно посилить фінансування та підтримку проросійських політичних рухів і окремих політиків в Україні. Він підкреслив, що кількість таких сил за час повномасштабної війни суттєво не зменшилася — вони лише тимчасово знизили публічну активність.

За його оцінкою, відсутність рішучих дій щодо повного припинення діяльності проросійських структур створює ризик їхнього повернення в активний інформаційний простір. Жорін попередив, що в такому разі українське суспільство знову може зіткнутися з риторикою про "мир із Росією", яка просуватиметься через медіа та публічні майданчики.

Він наголосив, що ігнорування цієї загрози може мати серйозні наслідки для внутрішньої безпеки та політичної стабільності країни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що громадський активіст Сергій Стерненко прокоментував хвилю повідомлень і припущень щодо можливих нових атак Росії по Україні, закликавши суспільство зберігати холодний розум і не піддаватися панічним настроям.
За його словами, в інформаційному просторі зараз активно поширюються розмови про потенційні удари, нові типи озброєння та сценарії масованих атак, однак подібні загрози не є чимось принципово новим. Він наголосив, що Росія й раніше системно атакувала Україну і продовжує діяти за тією ж логікою терору.



Джерело: https://t.me/MaksymZhorin/5945
