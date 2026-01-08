logo

Жорин о залоге для Шуфрича: на что стоит всем обратить внимание

Максим Жорин заявил, что тема залога для Нестора Шуфрича осталась почти незамеченной в публичном пространстве и предостерег от активизации пророссийских сил накануне возможных выборов

8 января 2026, 21:49
Заместитель командира Третьего Армейского Корпуса Максим Жорин обратил внимание на отсутствие широкой общественной реакции на решение суда по залогу Нестора Шуфрича. По его словам, эта тема не вызвала массового обсуждения, в отличие от других резонансных событий, активно разгонявшихся в медиапространстве.

Жорин о залоге для Шуфрича: на что стоит всем обратить внимание

Жорин про российские нарративы накануне возможных выборов

Жорин отметил, что на фоне активизации переговорных процессов и потенциального приближения выборов Россия, вероятно, значительно усугубит финансирование и поддержку пророссийских политических движений и отдельных политиков в Украине. Он подчеркнул, что количество таких сил за время полномасштабной войны существенно не снизилось — они лишь временно снизили публичную активность.

По его оценке, отсутствие решительных действий по полному прекращению деятельности пророссийских структур создает риск их возвращения в активное информационное пространство. Жорин предупредил, что в таком случае украинское общество снова может столкнуться с риторикой о "мире с Россией", которая будет продвигаться через медиа и публичные площадки.

Он подчеркнул, что игнорирование этой угрозы может иметь серьезные последствия для внутренней безопасности и политической устойчивости страны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что общественный активист Сергей Стерненко прокомментировал волну сообщений и предположений о возможных новых атаках России по Украине, призвав общество сохранять холодный ум и не поддаваться паническим настроениям.
По его словам, в информационном пространстве сейчас активно распространяются разговоры о потенциальных ударах, новых типах вооружения и сценариях массированных атак, однако подобные угрозы не являются чем-то принципиально новым. Он подчеркнул, что Россия и раньше системно атаковала Украину и продолжает действовать по той же логике террора.



Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5945
