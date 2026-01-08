Жорин о залоге для Шуфрича: на что стоит всем обратить внимание

Заместитель командира Третьего Армейского Корпуса Максим Жорин обратил внимание на отсутствие широкой общественной реакции на решение суда по залогу Нестора Шуфрича. По его словам, эта тема не вызвала массового обсуждения, в отличие от других резонансных событий, активно разгонявшихся в медиапространстве.

Жорин про российские нарративы накануне возможных выборов

Жорин отметил, что на фоне активизации переговорных процессов и потенциального приближения выборов Россия, вероятно, значительно усугубит финансирование и поддержку пророссийских политических движений и отдельных политиков в Украине. Он подчеркнул, что количество таких сил за время полномасштабной войны существенно не снизилось — они лишь временно снизили публичную активность.

По его оценке, отсутствие решительных действий по полному прекращению деятельности пророссийских структур создает риск их возвращения в активное информационное пространство. Жорин предупредил, что в таком случае украинское общество снова может столкнуться с риторикой о "мире с Россией", которая будет продвигаться через медиа и публичные площадки.

Он подчеркнул, что игнорирование этой угрозы может иметь серьезные последствия для внутренней безопасности и политической устойчивости страны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что общественный активист Сергей Стерненко прокомментировал волну сообщений и предположений о возможных новых атаках России по Украине, призвав общество сохранять холодный ум и не поддаваться паническим настроениям.

По его словам, в информационном пространстве сейчас активно распространяются разговоры о потенциальных ударах, новых типах вооружения и сценариях массированных атак, однако подобные угрозы не являются чем-то принципиально новым. Он подчеркнул, что Россия и раньше системно атаковала Украину и продолжает действовать по той же логике террора.

