Жорин о залоге для Шуфрича: на что стоит всем обратить внимание

Ткачова Марія
Заместитель командира Третьего Армейского Корпуса Максим Жорин обратил внимание на отсутствие широкой общественной реакции на решение суда по залогу Нестора Шуфрича. По его словам, эта тема не вызвала массового обсуждения, в отличие от других резонансных событий, активно разгонявшихся в медиапространстве.
Жорин про российские нарративы накануне возможных выборов
Жорин отметил, что на фоне активизации переговорных процессов и потенциального приближения выборов Россия, вероятно, значительно усугубит финансирование и поддержку пророссийских политических движений и отдельных политиков в Украине. Он подчеркнул, что количество таких сил за время полномасштабной войны существенно не снизилось — они лишь временно снизили публичную активность.
По его оценке, отсутствие решительных действий по полному прекращению деятельности пророссийских структур создает риск их возвращения в активное информационное пространство. Жорин предупредил, что в таком случае украинское общество снова может столкнуться с риторикой о "мире с Россией", которая будет продвигаться через медиа и публичные площадки.
Он подчеркнул, что игнорирование этой угрозы может иметь серьезные последствия для внутренней безопасности и политической устойчивости страны.