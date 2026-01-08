Стерненко звернувся до українців щодо майбутнього масованого обстрілу Росії: «не накручуйтеся»

Громадський активіст Сергій Стерненко прокоментував хвилю повідомлень і припущень щодо можливих нових атак Росії по Україні, закликавши суспільство зберігати холодний розум і не піддаватися панічним настроям.

Стерненко про російські атаки по Україні

За його словами, в інформаційному просторі зараз активно поширюються розмови про потенційні удари, нові типи озброєння та сценарії масованих атак, однак подібні загрози не є чимось принципово новим. Він наголосив, що Росія й раніше системно атакувала Україну і продовжує діяти за тією ж логікою терору.

Стерненко визнав, що ворог і надалі битиме по енергетичній інфраструктурі та цивільних об’єктах, намагаючись зробити життя українців нестерпним, особливо в умовах морозів. Водночас він підкреслив, що такі дії є проявом терористичної тактики, яка зрештою не принесе Росії перемоги.

Окремо активіст звернувся до громадян із закликом не накручувати себе, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та обов’язково прямувати до укриттів. Він також наголосив на необхідності постійної підтримки українського війська, зазначивши, що саме армія є єдиною реальною гарантією існування держави.

На думку Стерненка, незалежно від подальших дій Кремля, вирішальним фактором залишається стійкість суспільства та сила Збройних сил України.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Сили оборони України продовжують цілеспрямовані дії зі зниження логістичних і бойових спроможностей російських окупаційних військ. У межах цих заходів було уражено низку важливих об’єктів забезпечення противника.