Стерненко обратился к украинцам по поводу предстоящего массированного обстрела России: «не накручивайтесь»


Стерненко обратился к украинцам по поводу предстоящего массированного обстрела России: «не накручивайтесь»

Сергей Стерненко призвал украинцев не поддаваться панике из-за слухов о новых типах атак РФ и подчеркнул, что ключевым остается поддержка ВСУ

8 января 2026, 21:40
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Общественный активист Сергей Стерненко прокомментировал волну сообщений и предположений о возможных новых атаках России по Украине, призвав общество сохранять холодный ум и не поддаваться паническим настроениям.

Стерненко обратился к украинцам по поводу предстоящего массированного обстрела России: «не накручивайтесь»

Стерненко про российские атаки по Украине

По его словам, в информационном пространстве сейчас активно распространяются разговоры о потенциальных ударах, новых типах вооружения и сценариях массированных атак, однако подобные угрозы не являются чем-то принципиально новым. Он подчеркнул, что Россия и раньше системно атаковала Украину и продолжает действовать по той же логике террора.

Стерненко признал, что враг и дальше будет бить по энергетической инфраструктуре и гражданским объектам, пытаясь сделать жизнь украинцев невыносимой, особенно в условиях морозов. В то же время, он подчеркнул, что такие действия являются проявлением террористической тактики, которая в конечном итоге не принесет России победы.

Отдельно активист обратился к гражданам с призывом не накручивать себя, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и обязательно идти к укрытиям. Он также отметил необходимость постоянной поддержки украинской армии, отметив, что именно армия является единственной реальной гарантией существования государства.

По мнению Стерненко, независимо от дальнейших действий Кремля решающим фактором остается устойчивость общества и сила Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Силы обороны Украины продолжают целенаправленные действия по снижению логистических и боевых способностей российских оккупационных войск. В рамках этих мер был поражен ряд важных объектов обеспечения противника.



Источник: https://t.me/ssternenko/53974
