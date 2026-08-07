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Жорін пояснив, чому Україна не повинна «наздоганяти ворога чисельно»

«Наша відповідь має бути асиметричною»: у Третьому армійському корпусі закликали перемогти Росію у війні технологій

7 серпня 2026, 14:48
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Недилько Ксения

У разі чергової хвилі масової мобілізації в Російській Федерації, Україні в жодному разі не варто втягуватися у гонку людських ресурсів та намагатися зрівнятися з противником за кількістю живої сили. Таку позицію в інтерв'ю "Новини.LIVE" озвучив заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін.

Жорін пояснив, чому Україна не повинна «наздоганяти ворога чисельно»

Максим Жорін. Фото з відкритих джерел

"Спроби наздогнати ворога суто в чисельності особового складу — це неприйнятно, недоречно і це алогічно, — переконливо наголосив військовий. — Виключно технологічні рішення, виключно технологічна війна мають бути нашою відповіддю на будь-яке зростання ресурсів противника".

Офіцер переконаний, що протистояти кількісній перевазі окупантів можливо лише завдяки якісним змінам на полі бою. Будь-які кроки Кремля щодо нарощування армії мають отримувати з українського боку виключно асиметричну відсіч.

"Ми маємо перемагати за рахунок розуму та інновацій, — підкреслив Жорін, додаючи: — Основний акцент необхідно робити на технологіях і підвищенні ефективності знищення ворога".

Саме такий підхід, на думку заступника командира корпусу, дозволить нівелювати перевагу РФ у живій силі та зберегти життя українських захисників.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Раді закликають негайно ліквідувати ТЦК замість показових перевірок. Нардеп Дмитро Разумков вважає, що гучна спецоперація ДБР "Чесний призов", яка супроводжувалася масовими обшуками у військкоматах та викриттям схем із реєстром "Оберіг", є лише черговою спробою створити ефектну картинку. Політик переконаний, що косметичні заходи та затримання окремих хабарників не здатні викорінити системну кризу.



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