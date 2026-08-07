Жорин объяснил, почему Украина не должна «догонять врага численно»

В случае очередной волны массовой мобилизации в Российской Федерации Украине ни в коем случае не стоит втягиваться в гонку человеческих ресурсов и пытаться сравниться с противником по количеству живой силы. Такую позицию в интервью "Новости.LIVE" озвучил заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин.

Максим Жорин. Фото из открытых источников

"Попытки догнать врага чисто в численности личного состава – это неприемлемо, неуместно и это алогично, – убедительно подчеркнул военный. — Только технологические решения, только технологическая война должны быть нашим ответом на любой рост ресурсов противника".

Офицер убежден, что противостоять количественному превосходству оккупантов возможно только благодаря качественным изменениям на поле боя. Любые шаги Кремля по наращиванию армии должны получать с украинской стороны исключительно асимметричный отпор.

"Мы должны побеждать за счет ума и инноваций, – подчеркнул Жорин, добавляя: – Основной акцент необходимо делать на технологиях и повышении эффективности уничтожения врага".

Именно такой подход, по мнению заместителя командира корпуса, позволит нивелировать преимущество РФ в живой силе и сохранить жизнь украинских защитников.

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