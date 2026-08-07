У Раді закликають негайно ліквідувати ТЦК замість показових перевірок

Гучна спецоперація ДБР "Чесний призов", яка супроводжувалася масовими обшуками у військкоматах та викриттям схем із реєстром "Оберіг", є лише черговою спробою створити ефектну картинку. Таку думку висловив народний депутат Дмитро Разумков. Політик переконаний, що косметичні заходи та затримання окремих хабарників не здатні викорінити системну кризу.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Невже силовикам знадобилося аж п'ять років великої війни, щоб нарешті помітити тотальне свавілля, корупційні оборудки та насильство всередині ТЦК? — обурено запитує парламентар. — Усі ці рейди не змінять реального стану речей. Ми побачимо гучні пресрелізи, які згодом просто затихнуть, адже керівництво держави боїться розпочати справжню реформу та повністю демонтувати цю віджилу структуру".

Більше того, нардеп прогнозує, що наслідки таких точкових "чисток" можуть виявитися протилежними, а вартість незаконних послуг у столиці, яка наразі коливається в межах 17–20 тисяч доларів, лише стрімко підскочить через зростання ризиків для самих корупціонерів.

"Сьогодні тіньові фінансові потоки у системі комплектування сягають астрономічних 3 мільярдів євро щорічно, — наголошує Разумков. — Це понад 160 мільярдів гривень, які банально розкрадаються, замість того, щоб фінансувати потреби фронту. Якби парламент підтримав ініціативу "Розумної Політики" щодо виплати мільйона гривень за перший контракт, цих корупційних грошей вистачило б на забезпечення 160 тисяч добровольців щороку!"

За словами політика, нинішню систему ТЦК вже неможливо реанімувати чи змінити зсередини, тому її необхідно повністю ліквідувати. Натомість мобілізаційні процеси мають перейти в підпорядкування Міністерства оборони.

"Понад 60% співробітників ТЦК ніколи не тримали зброю в руках і не мають жодного бойового досвіду — їх місце на передовій, а не в тилових кабінетах, — резюмує народний депутат. — Поведінка нинішніх військкомів відверто дискредитує українську форму та знищує суспільну довіру до ЗСУ. Україні критично потрібна прозора система мотивації, а не диктатура страху та безкарності".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українці вимагають скасувати бронювання для зірок шоубізнесу.