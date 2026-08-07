Кінець «культурного імунітету»: українці вимагають скасувати бронювання для зірок шоубізнесу

На офіційному сайті Уряду з’явилася громадська ініціатива, яка може кардинально змінити правила мобілізації для українських селебріті. Автор петиції вимагає позбавити представників розважальної індустрії права на відстрочку від військової служби. На його переконання, робота артистів, телевізійників та лідерів думок жодним чином не впливає на міцність нашої оборони.

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"Сьогоднішні правила Мінкульту дають змогу цирковим колективам, театрам і продюсерським центрам легковажно прикриватися статусом "критично важливих", — зазначає ініціатор звернення. — Проте популярність, державні нагороди, регулярні збори для армії чи закордонні благодійні тури не мають ставати індульгенцією від виконання військового обов'язку".

У тексті документа наголошується на несправедливості чинного розподілу мобілізаційного захисту. Творча спільнота, як стверджує автор, не повинна мати привілеїв порівняно з тими, хто тримає на своїх плечах тил.

"Чому співаки заброньовані краще, ніж водії, будівельники, аграрії, електрики чи інженери, які щодня рятують критичну інфраструктуру? — обурено запитує творець петиції, додаючи: — Працівники життєзабезпечення країни заслуговують на захист значно більше, ніж сфера розваг".

Якщо Кабмін підтримає ці вимоги, під призов потраплять актори, музиканти, блогери, режисери та працівники розважальних медіа. Проте повного блокування для сфери культури не буде. Автор пропонує зберегти право на відстрочку виключно для тих фахівців, які займаються порятунком історичних та культурних цінностей безпосередньо в прифронтових зонах.

Головні вимоги зареєстрованої петиції:

Реформа закону : внести правки до 25 статті Закону про мобілізацію, заблокувавши можливість бронювання через діяльність у мистецькій та розважальній сферах.

: внести правки до 25 статті Закону про мобілізацію, заблокувавши можливість бронювання через діяльність у мистецькій та розважальній сферах. Перегляд урядових рішень : прибрати з постанови КМУ №76 статус критично важливих для організацій, що займаються концертами, шоу, комерційним ТБ та розважальним кіно.

: прибрати з постанови КМУ №76 статус критично важливих для організацій, що займаються концертами, шоу, комерційним ТБ та розважальним кіно. Ні табу на професії : повністю заборонити надавати відстрочку за посадами акторів, співаків, ведучих чи художників.

: повністю заборонити надавати відстрочку за посадами акторів, співаків, ведучих чи художників. Анулювання "заслуг" : скасувати будь-які преференції за почесні звання, волонтерство, донати чи гастрольну діяльність.

: скасувати будь-які преференції за почесні звання, волонтерство, донати чи гастрольну діяльність. Вузький виняток : дозволити бронювати лише технічний персонал, який забезпечує збереження культурної спадщини в зонах бойових дій.

: дозволити бронювати лише технічний персонал, який забезпечує збереження культурної спадщини в зонах бойових дій. Ревізія та прозорість: провести масштабний аудит уже виданих бронювань у культурній сфері та публічно оприлюднити списки заброньованих осіб і захищених установ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що реєстрація петиції із закликом скасувати відстрочку для батьків трьох і більше дітей викликала значний суспільний резонанс. Зростаючий запит на поповнення війська змушує владу переглядати правила мобілізації та балансувати між потребами фронту і захистом соціальних інституцій.