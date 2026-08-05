Реєстрація петиції із закликом скасувати відстрочку для батьків трьох і більше дітей викликала значний суспільний резонанс. Зростаючий запит на поповнення війська змушує владу переглядати правила мобілізації та балансувати між потребами фронту і захистом соціальних інституцій. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, які види відстрочок та бронювань можуть скасусвати до кінця 2026 року.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що влада зосередиться не на масовому скасуванні соціальних відстрочок, а на скороченні можливостей для зловживань. Насамперед це може стосуватися бронювання працівників окремих підприємств, якщо буде доведено, що статус критично важливих отримано формально. Також можливе посилення перевірок підстав для відстрочки.

До кінця 2026 року повне скасування відстрочки для багатодітних чоловіків виглядає малоймовірним, адже вона виконує важливу соціальну функцію та закріплена законом. Значно реалістичнішим є сценарій точкових змін. Держава може запровадити жорсткіший контроль за підтвердженням права на відстрочку, переглянути окремі правила бронювання та звузити можливості для використання прогалин у законодавстві. Це дозволить збільшити мобілізаційний ресурс без радикального перегляду базових соціальних гарантій.

Чат-бот Gemini припускає, що повного скасування відстрочки для багатодітних родин до кінця 2026 року не відбудеться. Держава усвідомлює загрозу демографічної кризи та вагомість соціальної підтримки. Проте критерії підтвердження цього статусу суттєво посиляться. Зокрема, посилиться контроль за фактичним утриманням дітей та наявністю заборгованості за аліментами. Щодо інших категорій, то влада, ймовірно, піде шляхом звуження економічного бронювання, а також ревізії відстрочок для здобувачів повторної вищої освіти та осіб, які оформлюють догляд за родичами другої групи інвалідності. Урядові рішення будуть спрямовані на точкові обмеження, а не на радикальне скасування базових сімейних пільг.

Чат-бот Deepseek зазначає, що до кінця 2026 року повного скасування відстрочок для багатодітних не відбудеться через значний суспільний спротив та демографічні ризики. Натомість варто очікувати на суттєве звуження підстав для бронювання, особливо для необоронних підприємств. Також посилиться цифровий контроль за пільговиками, як це вже відбувається з багатодітними батьками через автоматичну перевірку боргів. Держава обере шлях поступового закручування гайок, а не різких революційних змін, щоб уникнути соціального вибуху. Водночас мобілізаційний тиск зростатиме, і 2026 рік стане періодом серйозної трансформації всієї системи відстрочок та бронювань.

Опитані чат-боти продемонстрували напрочуд одностайну позицію. Усі три моделі штучного інтелекту зійшлися на тому, що повне скасування відстрочки для багатодітних чоловіків до кінця 2026 року є малоймовірним. Головною причиною вони називають демографічні ризики та суспільний спротив. Натомість кожен із ботів передбачає посилення контролю за пільговиками, перегляд критеріїв бронювання для необоронних підприємств та звуження можливостей для зловживань, зокрема щодо освітніх відстрочок або догляду за родичами.

Прогнози трьох систем збігаються в головному — держава обере поступовий, точковий тиск, а не радикальну революцію в законодавстві. Така згода різних алгоритмів не є гарантією істини, але свідчить про високу ймовірність саме такого сценарію з огляду на публічну риторику влади та наявні законопроєктні ініціативи.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як в Раді оцінюють вірогідність скасування відстрочки від мобілізації для багатодітних чоловіків.



