Конец «культурного иммунитета»: украинцы требуют отменить бронирование звезд шоу-бизнеса

На официальном сайте правительства появилась общественная инициатива, которая может кардинально изменить правила мобилизации для украинских селебрити. Автор петиции требует лишить представителей развлекательной индустрии права на отсрочку военной службы. По его убеждению, работа артистов, телевизионщиков и лидеров мнений никак не влияет на прочность нашей обороны.

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"Сегодняшние правила Минкульта позволяют цирковым коллективам, театрам и продюсерским центрам легкомысленно прикрываться статусом "критически важных", – отмечает инициатор обращения. — Однако популярность, государственные награды, регулярные сборы для армии или зарубежные благотворительные туры не должны становиться индульгенцией от исполнения воинского долга".

В тексте документа отмечается несправедливость действующего распределения мобилизационной защиты. Творческое сообщество, как утверждает автор, не должно иметь привилегий по сравнению с теми, кто держит на своих плечах тыл.

"Почему певцы забронированы лучше, чем водители, строители, аграрии, электричества или инженеры, ежедневно спасающие критическую инфраструктуру? — возмущенно спрашивает создатель петиции, добавляя: — Работники жизнеобеспечения страны заслуживают защиты гораздо больше, чем сфера развлечений".

Если Кабмин поддержит эти требования, под призыв попадут актеры, музыканты, блоггеры, режиссеры и развлекательные медиа. Однако полной блокировки для сферы культуры не будет. Автор предлагает сохранить право на отсрочку исключительно для тех специалистов, которые занимаются спасением исторических и культурных ценностей в прифронтовых зонах.

Главные требования зарегистрированной петиции:

Реформа закона : внести правки в статью 25 Закона о мобилизации, заблокировав возможность бронирования через деятельность в художественной и развлекательной сферах.

: внести правки в статью 25 Закона о мобилизации, заблокировав возможность бронирования через деятельность в художественной и развлекательной сферах. Просмотр правительственных решений : убрать из постановления КМУ №76 статус критически важных для организаций, занимающихся концертами, шоу, коммерческим ТВ и развлекательным кино.

: убрать из постановления КМУ №76 статус критически важных для организаций, занимающихся концертами, шоу, коммерческим ТВ и развлекательным кино. Нет табу на профессии : полностью запретить предоставлять отсрочку по должностям актеров, певцов, ведущих или художников.

: полностью запретить предоставлять отсрочку по должностям актеров, певцов, ведущих или художников. Аннулирование "заслуг" : отменить любые преференции за звание, волонтерство, донаты или гастрольную деятельность.

: отменить любые преференции за звание, волонтерство, донаты или гастрольную деятельность. Узкое исключение : позволит бронировать только технический персонал, обеспечивающий сохранение культурного наследия в зонах боевых действий.

: позволит бронировать только технический персонал, обеспечивающий сохранение культурного наследия в зонах боевых действий. Ревизия и прозрачность: провести масштабный аудит уже выданных бронирований в культурной сфере и публично обнародовать списки забронированных лиц и защищенных учреждений.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что регистрация петиции с призывом отменить отсрочку для родителей троих и более детей вызвала значительный общественный резонанс. Растущий запрос на пополнение войска заставляет власть пересматривать правила мобилизации и балансировать между потребностями фронта и защитой социальных институтов.