В Раде призывают немедленно ликвидировать ТЦК вместо показательных проверок

Громкая спецоперация ГБР "Честный призыв", сопровождавшаяся массовыми обысками в военкоматах и разоблачением схем с реестром "Оберег", является лишь очередной попыткой создать эффектную картинку. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Разумков. Политик убежден, что косметические меры и задержание отдельных взяточников не способны искоренить системный кризис.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Неужели силовикам понадобилось пять лет великой войны, чтобы наконец заметить тотальный беспредел, коррупционные сделки и насилие внутри ТЦК? — возмущенно спрашивает парламентарий. — Все эти рейды не изменят реального положения вещей. Мы увидим громкие пресс-релизы, которые впоследствии просто утихнут, ведь руководство государства боится начать настоящую реформу и полностью демонтировать эту отжившую структуру".

Более того, нардеп прогнозирует, что последствия таких точечных "чисток" могут оказаться противоположными, а стоимость незаконных услуг в столице, которая колеблется в пределах 17–20 тысяч долларов, лишь стремительно подскочит из-за роста рисков для самих коррупционеров.

"Сегодня теневые финансовые потоки в системе комплектования доходят до астрономических 3 миллиардов евро ежегодно, — отмечает Разумков. — Это более 160 миллиардов гривен, которые банально разворовываются, вместо того, чтобы финансировать нужды фронта. Если бы парламент поддержал инициативу "Разумной Политики" по выплате миллиона гривен за первый контракт, этих коррупционных денег хватило бы на обеспечение 160 тысяч добровольцев ежегодно! "

По словам политика, нынешнюю систему ТЦК уже невозможно реанимировать или изменить изнутри, поэтому ее нужно полностью ликвидировать. В то же время мобилизационные процессы должны перейти в подчинение Министерства обороны.

"Более 60% сотрудников ТЦК никогда не держали оружие в руках и не имеют ни одного боевого опыта – их место на передовой, а не в тыловых кабинетах, – резюмирует народный депутат. — Поведение нынешних военных откровенно дискредитирует украинскую форму и уничтожает общественное доверие к ВСУ. Украине критически нужна прозрачная система мотивации, а не диктатура страха и безнаказанности".

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