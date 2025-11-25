Жорін попереджає про загрозу прориву: росія рве позиції одразу на кількох напрямках

Поки увага суспільства прикута до переліку пунктів можливої мирної угоди та дискусій навколо переговорів, ситуація на лінії фронту стрімко погіршується. Про це заявив підполковник ЗСУ 3 армійського корпусу та військовий Максим Жорін.

Росіяни просуваються рекордними темпами

За його словами, ворог поступово покращує своє становище на кількох напрямках одразу, і швидкість просування російських військ зараз є однією з найвищих за останні роки.

Жорін підкреслює: питання вже стоїть не у втраті окремих населених пунктів, а у значному покращенні оперативних позицій РФ на великих ділянках фронту. На деяких напрямках ситуація може стати критичною, якщо не буде термінових рішень та посилення оборони.

Щодо мирних домовленостей, Жорін скептичний. Він наголошує, що обіцянки та гарантії з боку Росії не матимуть жодної ваги — так само, як сумнівними залишаються гарантії безпеки від західних партнерів. Військовий впевнений: жоден із пунктів таких домовленостей не буде дотриманий.

На тлі переговорів, нагадує Жорін, країна не має права забувати про реальну ситуацію на передовій, де саме зараз вирішується майбутнє оборони України.

