Жорін попереджає про загрозу прориву: росія рве позиції одразу на кількох напрямках
commentss НОВИНИ Всі новини

Жорін попереджає про загрозу прориву: росія рве позиції одразу на кількох напрямках

Максим Жорін попереджає: на фронті стрімке погіршення, темпи просування РФ — найвищі за тривалий час

25 листопада 2025, 07:00
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Поки увага суспільства прикута до переліку пунктів можливої мирної угоди та дискусій навколо переговорів, ситуація на лінії фронту стрімко погіршується. Про це заявив підполковник ЗСУ 3 армійського корпусу та військовий Максим Жорін.

Жорін попереджає про загрозу прориву: росія рве позиції одразу на кількох напрямках

Росіяни просуваються рекордними темпами

За його словами, ворог поступово покращує своє становище на кількох напрямках одразу, і швидкість просування російських військ зараз є однією з найвищих за останні роки.

Жорін підкреслює: питання вже стоїть не у втраті окремих населених пунктів, а у значному покращенні оперативних позицій РФ на великих ділянках фронту. На деяких напрямках ситуація може стати критичною, якщо не буде термінових рішень та посилення оборони.

Щодо мирних домовленостей, Жорін скептичний. Він наголошує, що обіцянки та гарантії з боку Росії не матимуть жодної ваги — так само, як сумнівними залишаються гарантії безпеки від західних партнерів. Військовий впевнений: жоден із пунктів таких домовленостей не буде дотриманий.

На тлі переговорів, нагадує Жорін, країна не має права забувати про реальну ситуацію на передовій, де саме зараз вирішується майбутнє оборони України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі оприлюднив різке відеозвернення, у якому в іронічній формі прокоментував роботу української делегації на переговорах у Женеві та ситуацію навколо корупційних скандалів.

Гончаренко заявив, що після звітів перемовників враження склалося таке, що увагу приділяли не лише дискусіям із партнерами, а й “описам краєвидів”, зокрема озера в Женеві. Також він саркастично згадав про історію зі “зламаною ручкою Умєрова” та будинком сестри бізнесмена Міндіча — фігуранта гучних справ.



Джерело: https://t.me/MaksymZhorin/5908
