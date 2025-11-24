Гончаренко розніс “женевські переговори”: владі це точно не сподобається

Нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі оприлюднив різке відеозвернення, у якому в іронічній формі прокоментував роботу української делегації на переговорах у Женеві та ситуацію навколо корупційних скандалів.

Відеозвернення Гончаренка

Гончаренко заявив, що після звітів перемовників враження склалося таке, що увагу приділяли не лише дискусіям із партнерами, а й “описам краєвидів”, зокрема озера в Женеві. Також він саркастично згадав про історію зі “зламаною ручкою Умєрова” та будинком сестри бізнесмена Міндіча — фігуранта гучних справ.

На думку нардепа, українська сторона демонструє “успіхи не лише в переговорах, а й у приховуванні учасників корупційних схем за кордоном”, натякаючи на можливе перебування деяких фігурантів справ НАБУ у Швейцарії.

Окремо Гончаренко згадав ситуацію із забудовою навколо підстанції в Козині, назвавши це “новою технологією захисту трансформаторів” та додавши, що ефективність такого “захисту” вимірюється “не лише витратами на укриття, а й тим, що було привласнено”.

Наприкінці звернення нардеп висміяв тенденцію до переслідування критиків влади, заявивши, що “нелояльність можуть трактувати як державну зраду”.

Відео швидко набрало популярності в соцмережах і викликало нову хвилю дискусій щодо корупційних скандалів і прозорості процесів ухвалення рішень під час переговорів.

