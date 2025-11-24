Гончаренко разнес "женевские переговоры": власти это точно не понравится

Нардеп Алексей Гончаренко обнародовал в своем телеграмм-канале резкое видеообращение, в котором в иронической форме прокомментировал работу украинской делегации на переговорах в Женеве и ситуацию вокруг коррупционных скандалов.

Видеообращение Гончаренка

Гончаренко заявил, что после отчетов переговорщиков впечатление сложилось такое, что внимание уделялось не только дискуссиям с партнерами, но и "описаниям пейзажей", в частности озеру в Женеве. Также он саркастически вспомнил историю со "сломанной ручкой Умерова" и домом сестры бизнесмена Миндича — фигуранта громких дел.

По мнению нардепа, украинская сторона демонстрирует "успехи не только в переговорах, но и в укрывательстве участников коррупционных схем за рубежом", намекая на возможное пребывание некоторых фигурантов дел НАБУ в Швейцарии.

Отдельно Гончаренко вспомнил ситуацию с застройкой вокруг подстанции в Козине, назвав это "новой технологией защиты трансформаторов" и добавив, что эффективность такой "защиты" измеряется "не только расходами на укрытие, но и тем, что было присвоено".

В конце обращения нардеп высмеял тенденцию к преследованию критиков власти, заявив, что "нелояльность может трактоваться как государственная измена".

Видео быстро набрало популярности в соцсетях и вызвало новую волну дискуссий по поводу коррупционных скандалов и прозрачности процессов принятия решений во время переговоров.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что во время анализа бизнес-интересов приближенных к одиозному бизнесмену Миндичу появились новые потенциальные данные об их деятельности. По его словам, команда продолжает исследовать все направления, и в процессе проверок возникла гипотеза о том, что Миндич может быть совладельцем еще одной сети автозаправочных станций, которая в последнее время демонстрирует стремительный рост.