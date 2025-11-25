Жорин предупреждает об угрозе прорыва: Россия рвет позиции сразу на нескольких направлениях

Пока внимание общества приковано к перечню пунктов возможного мирного соглашения и дискуссии вокруг переговоров, ситуация на линии фронта стремительно ухудшается. Об этом заявил подполковник ВСУ 3 армейского корпуса и военный Максим Жорин.

Россияне продвигаются рекордными темпами

По его словам, враг постепенно улучшает свое положение на нескольких направлениях сразу, и скорость продвижения российских войск сейчас является одной из самых высоких за последние годы.

Жорин подчеркивает, что вопрос уже стоит не в потере отдельных населенных пунктов, а в значительном улучшении оперативных позиций РФ на больших участках фронта. В некоторых направлениях ситуация может стать критической, если не будет срочных решений и усиления обороны.

Относительно мирных договоренностей Жорин скептичен. Он отмечает, что обещания и гарантии со стороны России без веса — так же, как сомнительными остаются гарантии безопасности от западных партнеров. Военный уверен: ни один из пунктов таких договоренностей не будет соблюден.

На фоне переговоров, напоминает Жорин, страна не имеет права забывать реальную ситуацию на передовой, где именно сейчас решается будущее обороны Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что ардеп Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале обнародовал резкое видеообращение, в котором в иронической форме прокомментировал работу украинской делегации на переговорах в Женеве и ситуацию вокруг коррупционных скандалов.





Гончаренко заявил, что после отчетов переговорщиков впечатление сложилось такое, что внимание уделялось не только дискуссиям с партнерами, но и "описаниям пейзажей", в частности озеру в Женеве. Также он саркастически вспомнил историю со "сломанной ручкой Умерова" и домом сестры бизнесмена Миндича — фигуранта громких дел.

