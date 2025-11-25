Жорин предупреждает об угрозе прорыва: Россия рвет позиции сразу на нескольких направлениях

Рубрики
Пока внимание общества приковано к перечню пунктов возможного мирного соглашения и дискуссии вокруг переговоров, ситуация на линии фронта стремительно ухудшается. Об этом заявил подполковник ВСУ 3 армейского корпуса и военный Максим Жорин.
Россияне продвигаются рекордными темпами
По его словам, враг постепенно улучшает свое положение на нескольких направлениях сразу, и скорость продвижения российских войск сейчас является одной из самых высоких за последние годы.
Жорин подчеркивает, что вопрос уже стоит не в потере отдельных населенных пунктов, а в значительном улучшении оперативных позиций РФ на больших участках фронта. В некоторых направлениях ситуация может стать критической, если не будет срочных решений и усиления обороны.
Относительно мирных договоренностей Жорин скептичен. Он отмечает, что обещания и гарантии со стороны России без веса — так же, как сомнительными остаются гарантии безопасности от западных партнеров. Военный уверен: ни один из пунктов таких договоренностей не будет соблюден.
На фоне переговоров, напоминает Жорин, страна не имеет права забывать реальную ситуацию на передовой, где именно сейчас решается будущее обороны Украины.