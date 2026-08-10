Жорін назвав єдиний сценарій, який змусить Кремль піти на реальні переговори

Росію можна змусити перейти до реальних мирних переговорів лише за умови комплексного тиску, який одночасно послаблюватиме її військові можливості, економіку та політичну систему. Про це заявив заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін.

Максим Жорін. Фото з відкритих джерел

Максим Жорін в інтерв’ю Новини.LIVE пояснив, за яких обставин Москва може змінити свою позицію щодо війни проти України. Жорін вважає ключовою умовою ситуацію, за якої російська армія перестане просуватися на фронті. Йдеться не лише про уповільнення наступу, а про повну втрату можливості захоплювати нові території.

"Росія буде у вкрай складному становищі і буде змушена сідати розмовляти в тому випадку, коли вона не зможе взагалі ані метра, ані жодного куща захопити, просуватись взагалі не зможе, але при цьому буде нести суттєві втрати просто щоденні", — заявив Жорін.

Військовий наголосив, що виключно воєнного тиску може бути недостатньо. На його думку, паралельно мають поглиблюватися економічні проблеми Росії та посилюватися політичний тиск усередині країни. Йдеться про створення ситуації, коли продовження війни ставатиме для Кремля дедалі дорожчим, а можливості підтримувати наступ дедалі меншими.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що військовий Жорін пояснив, що не так з прогнозами експертів про "найважчу зиму в історії". За його словами, це більше нагадує нагнітання паніки.

Також "Коментарі" писали, що у МЗС РФ озвучили умови Путіна для припинення війни в Україні. Заступник очільника МЗС РФ Михайло Галузін заявив, що Кремль відкидає ідею заморожування бойових дій.