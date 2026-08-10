Жорин назвал единственный сценарий, который заставит Кремль пойти на реальные переговоры

Россию можно заставить перейти к реальным мирным переговорам только при условии комплексного давления, которое будет одновременно ослаблять ее военные возможности, экономику и политическую систему. Об этом заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин.

Максим Жорин. Фото из открытых источников

Максим Жорин в интервью Новости.LIVE объяснил, при каких обстоятельствах Москва может изменить свою позицию по поводу войны против Украины. Жорин считает ключевым условием ситуацию, при которой российская армия перестанет продвигаться на фронте. Речь идет не только о замедлении наступления, но и о полной утрате возможности захватывать новые территории.

"Россия будет в крайне сложном положении и будет вынуждена садиться разговаривать в том случае, когда она не сможет вообще ни метра, ни куста захватить, продвигаться вообще не сможет, но при этом будет нести существенные потери просто ежедневные", — заявил Жорин.

Военный подчеркнул, что исключительно военного давления может быть недостаточно. По его мнению, параллельно должны усугубляться экономические проблемы России и усиливаться политическое давление внутри страны. Речь идет о создании ситуации, когда продолжение войны станет для Кремля все дороже, а возможности поддерживать наступление все меньше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный Жорин объяснил, что не так с прогнозами экспертов о "самой тяжелой зиме в истории". По его словам, это больше напоминает нагнетание паники.

Также "Комментарии" писали, что в МИДе РФ озвучили условия Путина для прекращения войны в Украине. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Кремль отвергает идею замораживания боевых действий.