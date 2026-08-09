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"Найважча зима в історії": військовий Жорін пояснив, що не так з прогнозами експертів

Максим Жорін пояснив, чому заяви про "найважчу зиму в історії" можуть більше нагадувати нагнітання паніки

9 серпня 2026, 11:35
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Slava Kot

В Україні дедалі частіше звучать попередження про надзвичайно складну зиму через можливі нові удари Росії по енергетичній та критичній інфраструктурі. Однак заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін вважає, що надмірно драматичні прогнози можуть лише посилювати тривожність суспільства.

"Найважча зима в історії": військовий Жорін пояснив, що не так з прогнозами експертів

Максим Жорін. Фото з відкритих джерел

Підполковник ЗСУ Максим Жорін заявив, що розмови про "найважчу зиму в історії" та майбутні ще масштабніші обстріли більше нагадують істерію, ніж конструктивне попередження.

"Люди в не найкращому морально-психологічному стані. Не думаю, що хороший ефект матиме постійна констатація факту, що "все ху***во і буде лише гірше"", — зазначив Жорін.

За його словами, українцям справді необхідно готуватися до холодного періоду, однак робити це варто не через паніку, а через конкретні дії. Серед іншого військовий радить враховувати можливі ризики, дотримуватися правил безпеки, проходити курси домедичної підготовки та мати необхідні засоби першої допомоги.

Водночас, на думку Жоріна, основна відповідальність за підготовку до зими лежить не лише на громадянах.

"Але ж не лише людям треба готуватися. В усіх українських регіонах необхідно організовувати реальну роботу, а не п***дити гроші, які виділяються на захист критичної інфраструктури, підготовку до зими та облаштування укриттів", — вказує Жорін.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Україна має готуватися до найскладнішого опалювального сезону за всю історію повномасштабної війни. 

Також "Коментарі" писали, що народний депутат Желєзняк заявив, що гучні заяви про швидке завершення війни втрачають сенс, поки Україна не може збивати російські балістичні ракети.



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Джерело: https://t.me/MaksymZhorin/6131
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