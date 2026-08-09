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"Самая тяжелая зима в истории": военный Жорин объяснил, что не так с прогнозами экспертов

Максим Жорин объяснил, почему заявления о "самой тяжелой зиме в истории" могут больше напоминать нагнетание паники

9 августа 2026, 11:35
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Slava Kot

В Украине все чаще звучат предупреждения о сложнейшей зиме из-за возможных новых ударов России по энергетической и критической инфраструктуре. Однако заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин считает, что чрезмерно драматические прогнозы могут лишь усугублять тревожность общества.

"Самая тяжелая зима в истории": военный Жорин объяснил, что не так с прогнозами экспертов

Максим Жорин. Фото из открытых источников

Подполковник ВСУ Максим Жорин заявил, что разговоры о "самой тяжелой зиме в истории" и предстоящих еще более масштабных обстрелах больше напоминают истерию, чем конструктивное предупреждение.

"Люди в не лучшем морально-психологическом состоянии. Не думаю, что хороший эффект будет иметь постоянная констатация факта, что "все ху***во и будет только хуже"", — отметил Жорин.

По его словам, украинцам действительно необходимо готовиться к холодному периоду, однако делать это следует не из-за паники, а из-за конкретных действий. Среди прочего военный советует учитывать возможные риски, соблюдать правила безопасности, проходить курсы домедицинской подготовки и иметь необходимые средства первой помощи.

В то же время, по мнению Жорина, основная ответственность за подготовку к зиме лежит не только на гражданах.

"Но ведь не только людям нужно готовиться. Во всех украинских регионах необходимо организовывать реальную работу, а не пи***дить деньги, которые выделяются на защиту критической инфраструктуры, подготовку к зиме и обустройство укрытий", — указывает Жорин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Украина должна готовиться к самому сложному отопительному сезону за всю историю полномасштабной войны.

Также "Комментарии" писали, что народный депутат Железняк заявил, что громкие заявления о скором завершении войны теряют смысл, пока Украина не может сбивать российские баллистические ракеты.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/6131
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