"Самая тяжелая зима в истории": военный Жорин объяснил, что не так с прогнозами экспертов

В Украине все чаще звучат предупреждения о сложнейшей зиме из-за возможных новых ударов России по энергетической и критической инфраструктуре. Однако заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин считает, что чрезмерно драматические прогнозы могут лишь усугублять тревожность общества.

Максим Жорин. Фото из открытых источников

Подполковник ВСУ Максим Жорин заявил, что разговоры о "самой тяжелой зиме в истории" и предстоящих еще более масштабных обстрелах больше напоминают истерию, чем конструктивное предупреждение.

"Люди в не лучшем морально-психологическом состоянии. Не думаю, что хороший эффект будет иметь постоянная констатация факта, что "все ху***во и будет только хуже"", — отметил Жорин.

По его словам, украинцам действительно необходимо готовиться к холодному периоду, однако делать это следует не из-за паники, а из-за конкретных действий. Среди прочего военный советует учитывать возможные риски, соблюдать правила безопасности, проходить курсы домедицинской подготовки и иметь необходимые средства первой помощи.

В то же время, по мнению Жорина, основная ответственность за подготовку к зиме лежит не только на гражданах.

"Но ведь не только людям нужно готовиться. Во всех украинских регионах необходимо организовывать реальную работу, а не пи***дить деньги, которые выделяются на защиту критической инфраструктуры, подготовку к зиме и обустройство укрытий", — указывает Жорин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Украина должна готовиться к самому сложному отопительному сезону за всю историю полномасштабной войны.

Также "Комментарии" писали, что народный депутат Железняк заявил, что громкие заявления о скором завершении войны теряют смысл, пока Украина не может сбивать российские баллистические ракеты.