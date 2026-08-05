У Раді закликали владу перестати обіцяти мир: до чого насправді потрібно готуватися українцям

Народний депутат Ярослав Железняк різко розкритикував хвилю публічних заяв політиків щодо перспектив швидкого світу, заявивши, що реальні показники безпеки свідчать зовсім про інше. На його думку, українська влада має чесно говорити суспільству про масштаби загроз, а не формувати завищені очікування.

Обстріл України. Фото: із відкритих джерел

Парламентарій зазначив, що після чергових російських обстрілів багато політиків все частіше почали публікувати заяви про необхідність миру та використовувати формулювання на кшталт "справедливий світ". Він також згадав численні дипломатичні ініціативи за участю міжнародних посередників, включаючи Джареда Кушнера, Стіва Віткоффа та президента США Дональда Трампа.

Водночас, Железняк вважає, що подібні дискусії розбиваються про сувору реальність війни. Як приклад, він навів статистику останньої масованої атаки Росії, під час якої українська протиповітряна оборона не змогла перехопити жодну з випущених балістичних ракет.

За словами депутата, саме ця статистика має стати головним орієнтиром для влади. Він переконаний, що на країну чекає надзвичайно складний зимовий період, тому вже зараз необхідно зосередитися на підготовці енергетичної системи, критичної інфраструктури та цивільного захисту, а не повторювати помилки попередніх років, коли екстрені штаби створювалися вже після настання холодів.

Окремо Ярослав Железняк наголосив, що публікації у соціальних мережах самі по собі не здатні наблизити закінчення війни. Він нагадав, що президент Росії Володимир Путін, за його словами, не читає подібних звернень, а тому реальні результати можуть дати лише конкретні рішення щодо посилення оборони України. При цьому депутат визнав, що буде радий помилитися у своїх прогнозах щодо майбутньої зими.

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