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В Раде призвали власть перестать обещать мир: к чему на самом нужно готовиться украинцам

Народный депутат Железняк заявил, что громкие заявления о скором завершении войны теряют смысл, пока Украина не может сбивать российские баллистические ракеты

5 августа 2026, 14:13
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Кравцев Сергей

Народный депутат Ярослав Железняк резко раскритиковал волну публичных заявлений политиков о перспективах скорого мира, заявив, что реальные показатели безопасности свидетельствуют совсем о другом. По его мнению, украинская власть должна честно говорить обществу о масштабах угроз, а не формировать завышенные ожидания.

В Раде призвали власть перестать обещать мир: к чему на самом нужно готовиться украинцам

Обстрел Украины. Фото: из открытых источников

Парламентарий отметил, что после очередных российских обстрелов многие политики все чаще начали публиковать заявления о необходимости мира и использовать формулировки вроде "справедливый мир". Он также вспомнил многочисленные дипломатические инициативы с участием международных посредников, включая Джареда Кушнера, Стива Уиткоффа и президента США Дональда Трампа.

Вместе с тем Железняк считает, что подобные дискуссии разбиваются о суровую реальность войны. В качестве примера он привел статистику последней массированной атаки России, во время которой украинская противовоздушная оборона не смогла перехватить ни одной из выпущенных баллистических ракет.

По словам депутата, именно эта статистика должна стать главным ориентиром для власти. Он убежден, что страну ожидает чрезвычайно сложный зимний период, поэтому уже сейчас необходимо сосредоточиться на подготовке энергетической системы, критической инфраструктуры и гражданской защиты, а не повторять ошибки предыдущих лет, когда экстренные штабы создавались уже после наступления холодов.

Отдельно Ярослав Железняк подчеркнул, что публикации в социальных сетях сами по себе не способны приблизить окончание войны. Он напомнил, что президент России Владимир Путин, по его словам, не читает подобные обращения, а потому реальные результаты могут дать лишь конкретные решения по усилению обороны Украины. При этом депутат признал, что будет рад ошибиться в своих прогнозах относительно предстоящей зимы.

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