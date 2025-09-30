"Жодної перспективи": Гіркін вимагає від Путіна припинити війну в Україні

Скандально відомий російський терорист Ігор Гіркін (також відомий як Стрєлков) визнав, що війна проти України заходить у глухий кут. У своєму зверненні, оприлюдненому його дружиною Мирославою Регінською в Telegram, він заявив про відсутність "перспективи швидкої перемоги" та припустив, що Росії слід розглядати можливість припинення бойових дій, якщо не вдається досягти відчутного результату.

Фото: з відкритих джерел

За словами Гіркіна, Росія розпочала війну, не маючи достатньої військової, економічної та стратегічної підготовки. Він критикує початкові плани як "авантюрні", що не враховували реального стану справ, а це, на його думку, і стало причиною масштабних втрат.

"Загалом, ситуацію оцінюю як надзвичайно важку і таку, що має стійку тенденцію до погіршення. На жаль, жодної перспективи швидкої перемоги над Україною я не розглядаю 'від слова зовсім'. Тому що нічого не робиться для того, щоб підготувати перемогу", — заявив Гіркін.

Терорист жорстко розкритикував російське військове командування за те, що воно замість відповідальності за провали продовжує вручати нагороди генералам, які допустили критичні помилки.

"Замість визнання помилок військове керівництво продовжує нагороджувати генералів, які допустили прорахунки", — висловив обурення він.

Окремо Гіркін звернув увагу на катастрофічну ситуацію з Чорноморським флотом. Зокрема, він наголосив на нездатності РФ захистити тилові райони від атак українських безпілотників і ракет, попри наявність значних ресурсів. Він відкрито ставить питання: чому російська армія виявилась неспроможною стримати удари, навіть маючи технічну перевагу.

У фіналі свого звернення Гіркін не виключив, що РФ слід замислитись над припиненням війни, якщо вона не може досягти перемоги.

"Оскільки нічого не робиться для того, щоб підготувати перемогу", — підсумував він.

Раніше портал "Коментарі" писав, що Росія уникає відкритого оголошення загальної мобілізації, проте використовує осінній призов як прикриття для фактичного поповнення армії.