"Никакой перспективы": Гиркин требует от Путина прекратить войну в Украине

Скандально известный российский террорист Игорь Гиркин (также известный как Стрелков) признал, что война против Украины входит в тупик. В своем обращении, обнародованном его супругой Мирославой Регинской в Telegram, он заявил об отсутствии "перспективы скорой победы" и предположил, что России следует рассматривать возможность прекращения боевых действий, если не удается достичь ощутимого результата.

Фото: из открытых источников

По словам Гиркина, Россия начала войну, не имея достаточной военной, экономической и стратегической подготовки. Он критикует начальные планы как "авантюрные", не учитывавшие реального положения дел, а это, по его мнению, и послужило причиной масштабных потерь.

"В целом ситуацию оцениваю как чрезвычайно тяжелую и имеющую устойчивую тенденцию к ухудшению. К сожалению, никакой перспективы скорой победы над Украиной я не рассматриваю 'от слова вовсе'. Потому что ничего не делается для того, чтобы подготовить победу", — заявил Гиркин.

Террорист жестко раскритиковал российское военное командование за то, что оно вместо ответственности за провалы продолжает вручать награды генералам, допустившим критические ошибки.

"Вместо признания ошибок военное руководство продолжает награждать генералов, допустивших просчеты", — выразил возмущение он.

Отдельно Гиркин обратил внимание на катастрофическую ситуацию с Черноморским флотом. В частности, он отметил неспособность РФ оградить тыловые районы от атак украинских беспилотников и ракет, несмотря на наличие значительных ресурсов. Он открыто задает вопрос: почему русская армия оказалась неспособна сдержать удары, даже имея техническое преимущество.

В финале своего обращения Гиркин не исключил, что РФ следует задуматься о прекращении войны, если она не может достичь победы.

"Поскольку ничего не делается для того, чтобы подготовить победу", — подытожил он.

