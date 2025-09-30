logo

BTC/USD

113097

ETH/USD

4168.41

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Никакой перспективы": Гиркин требует от Путина прекратить войну в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

"Никакой перспективы": Гиркин требует от Путина прекратить войну в Украине

По мнению террориста, генералов, допустивших серьезные ошибки, не наказывают, а наоборот — продолжают награждать.

30 сентября 2025, 13:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Скандально известный российский террорист Игорь Гиркин (также известный как Стрелков) признал, что война против Украины входит в тупик. В своем обращении, обнародованном его супругой Мирославой Регинской в Telegram, он заявил об отсутствии "перспективы скорой победы" и предположил, что России следует рассматривать возможность прекращения боевых действий, если не удается достичь ощутимого результата.

"Никакой перспективы": Гиркин требует от Путина прекратить войну в Украине

Фото: из открытых источников

По словам Гиркина, Россия начала войну, не имея достаточной военной, экономической и стратегической подготовки. Он критикует начальные планы как "авантюрные", не учитывавшие реального положения дел, а это, по его мнению, и послужило причиной масштабных потерь.

"В целом ситуацию оцениваю как чрезвычайно тяжелую и имеющую устойчивую тенденцию к ухудшению. К сожалению, никакой перспективы скорой победы над Украиной я не рассматриваю 'от слова вовсе'. Потому что ничего не делается для того, чтобы подготовить победу", — заявил Гиркин.

Террорист жестко раскритиковал российское военное командование за то, что оно вместо ответственности за провалы продолжает вручать награды генералам, допустившим критические ошибки.

"Вместо признания ошибок военное руководство продолжает награждать генералов, допустивших просчеты", — выразил возмущение он.

Отдельно Гиркин обратил внимание на катастрофическую ситуацию с Черноморским флотом. В частности, он отметил неспособность РФ оградить тыловые районы от атак украинских беспилотников и ракет, несмотря на наличие значительных ресурсов. Он открыто задает вопрос: почему русская армия оказалась неспособна сдержать удары, даже имея техническое преимущество.

В финале своего обращения Гиркин не исключил, что РФ следует задуматься о прекращении войны, если она не может достичь победы.

"Поскольку ничего не делается для того, чтобы подготовить победу", — подытожил он.

Ранее портал "Комментарии" писал , что Россия избегает открытого объявления всеобщей мобилизации, однако использует осенний призыв в качестве прикрытия для фактического пополнения армии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости