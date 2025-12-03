logo_ukra

Жодної нової "Ялти": озвучено новий категоричний ультиматум Європи щодо України
commentss НОВИНИ Всі новини

Жодної нової "Ялти": озвучено новий категоричний ультиматум Європи щодо України

Європа вимагатиме дотримання своїх умов для мирного врегулювання, адже мова йде не тільки про безпеку України, а й про майбутню систему безпеки всього континенту

3 грудня 2025, 11:40
Автор:
Клименко Елена

Члени НАТО від Європи твердо переконані, що будь-які нові угоди, що нагадують ялтинські домовленості після Другої світової війни, неприпустимі. Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде напередодні зустрічі НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.

Жодної нової "Ялти": озвучено новий категоричний ультиматум Європи щодо України

Фото: з відкритих джерел

За словами Ейде, Європа відстоюватиме свої умови, оскільки йдеться не тільки про безпеку України, а й про стабільність та захист всього континенту.

"Головне — забезпечити справедливий і довготривалий мир. Це стосується не тільки майбутнього України, але й майбутнього Європи в цілому", — зазначив міністр. 

"Ми не приймемо жодну нову 'Ялту' чи інші угоди щодо поділу сфер впливу", — підкреслив Ейде. 

Він також додав, що зараз, як на фронті, так і в контексті переговорів, визначається безпека Європи на десятиліття вперед.

"Війни закінчуються, але повоєнний період триває значно довше за саму війну. Саме тоді формується безпекова архітектура, і вона будується не лише після війни, а й під час її завершальних етапів", — зазначив міністр. 

Він підкреслив, що зараз ключове завдання — це підтримка України на всіх етапах, оскільки безпека Європи безпосередньо залежить від ситуації в Україні.

Також стало відомо, що Норвегія оголосила про надання ще пів мільярда доларів на закупівлю американської зброї для ЗСУ, а також анонсувала спільне виробництво українських дронів разом з Україною.

Як вже писали "Коментарі", Росія не має конкретної мети на кожному окремому фронті, оскільки її стратегічна мета — це не просто захоплення частин української території, а досягнення повної перемоги в війні. Це підкреслив Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" і нинішній директор Національного антарктичного наукового центру, в інтерв'ю для "Київ24".



