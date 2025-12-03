Никакой новой "Ялты": озвучен новый категорический ультиматум Европы по Украине

Члены НАТО от Европы твердо убеждены, что любые новые соглашения, напоминающие ялтинские договоренности после Второй мировой войны, недопустимы. Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в преддверии встречи НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

По словам Эйде, Европа будет отстаивать свои условия, поскольку речь идет не только о безопасности Украины, но и стабильности и защите всего континента.

"Главное — обеспечить справедливый и долговременный мир. Это касается не только будущего Украины, но и будущего Европы в целом", — отметил министр.

"Мы не примем ни одну новую 'Ялту' или другие соглашения по разделу сфер влияния", — подчеркнул Эйде.

Он также добавил, что сейчас как на фронте, так и в контексте переговоров определяется безопасность Европы на десятилетия вперед.

"Войны заканчиваются, но послевоенный период длится значительно дольше самой войны. Именно тогда формируется архитектура безопасности, и она строится не только после войны, но и во время ее завершающих этапов", — отметил министр.

Он подчеркнул, что сейчас ключевая задача — поддержка Украины на всех этапах, поскольку безопасность Европы напрямую зависит от ситуации в Украине.

Также стало известно, что Норвегия объявила о предоставлении еще полмиллиарда долларов на закупку американского оружия для ВСУ, а также анонсировала совместное производство украинских дронов вместе с Украиной.

