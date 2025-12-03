Потрібні не території: озвучено невтішний прогноз дій Путіна щодо України

Росія не має конкретної мети на кожному окремому фронті, оскільки її стратегічна мета — це не просто захоплення частин української території, а досягнення повної перемоги в війні. Це підкреслив Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" і нинішній директор Національного антарктичного наукового центру, в інтерв'ю для "Київ24".

Фото: з відкритих джерел

"Якщо ти воюєш не за певні ділянки території, а за загальну перемогу, коли твоєю основною метою є ліквідація держави Україна — і ця мета не змінилася з самого початку війни — тоді кожен напрямок фронту стає рівноцінним. Ти не зосереджуєшся на конкретних територіях, а оцінюєш лише, де наразі ситуація найбільш сприятлива для наступу, де можна здобути перевагу над ворогом, тобто над нами", — зазначив експерт.

На його думку, нещодавні слова російського президента Володимира Путіна про необхідність розширення буферної зони в Україні лише підтверджують його позицію. Дикий вважає, що ці заяви є яскравим доказом того, що Росія не відмовляється від своїх максималістських цілей щодо України.

"Для тих, хто ще мав якісь сумніви, свіжі слова Путіна розставили всі крапки над ‘і’. Поки вже кілька тижнів тривають розмови про можливі переговори, Путін насправді не змінив своїх планів. Він наказав створити так звану буферну зону, що фактично означає розширення окупованих територій ще на три області: Харківську, Чернігівську та Сумську. Це чітко показує, що російська мета залишається незмінною — розширення контролю та посилення окупації", — додав він.

Він також підкреслив, що в умовах таких амбіцій Росії, кожна ділянка фронту набуває для ворога однакової важливості. Росія прагне не тільки розширити свою територіальну зону, але й зламати всю систему української державності, що є її головною метою.

Як вже писали "Коментарі", Європейська комісія розробляє юридичне рішення для вирішення побоювань Бельгії щодо надання Україні позики на основі 140 млрд євро заморожених російських активів, які перебувають у Брюсселі. Про це повідомляє Politico.