У России нет конкретной цели на каждом отдельном фронте, поскольку ее стратегическая цель — это не просто захват частей украинской территории, а достижение полной победы в войне. Это подчеркнул Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" и нынешний директор Национального антарктического научного центра в интервью для "Киев24".

Фото: из открытых источников

"Если ты воюешь не за определенные участки территории, а за общую победу, когда твоей основной целью является ликвидация государства Украина — и эта цель не изменилась с самого начала войны — тогда каждое направление фронта становится равноценным. Ты не сосредотачиваешься на конкретных территориях, а оцениваешь лишь, где сейчас ситуация наиболее благоприятна для наступления. нами", — отметил эксперт.

По его мнению, недавние слова российского президента Владимира Путина о необходимости расширения буферной зоны в Украине лишь подтверждают его позицию. Дикий считает, что эти заявления являются ярким доказательством того, что Россия не отказывается от своих максималистских целей по отношению к Украине.

"Для тех, кто еще сомневался, свежие слова Путина расставили все точки над 'i'. Пока уже несколько недель продолжаются разговоры о возможных переговорах, Путин на самом деле не изменил своих планов. Он приказал создать так называемую буферную зону, что фактически означает расширение оккупированных территорий еще на три области: Харьковскую. цель остается неизменной — расширение контроля и усиление оккупации", — добавил он.

Он также подчеркнул, что в условиях таких амбиций России, каждый участок фронта приобретает для врага одинаковую важность. Россия стремится не только расширить свою территориальную зону, но и сломать всю систему украинской государственности, являющуюся ее главной целью.

Как уже писали "Комментарии", Европейская комиссия разрабатывает юридическое решение для решения опасений Бельгии по предоставлению Украине займа на основе 140 млрд евро находящихся в Брюсселе замороженных российских активов. Об этом сообщает Politico.