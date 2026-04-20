Головна Новини Суспільство Війна з Росією Жодних умов не існує: озвучено тривожний прогноз про нову ескалацію війни Путіна в Україні
Жодних умов не існує: озвучено тривожний прогноз про нову ескалацію війни Путіна в Україні

Володимир Зеленський заявляє, що Україна готова до дипломатії та завершення війни, однак Росія не виявляє реальної зацікавленості в конструктивних переговорах

20 квітня 2026, 14:45
Автор:
Клименко Елена

Можливість прямих переговорів між лідерами України та Росії наразі виглядає вкрай обмеженою. Причиною цього експерти називають небажання Кремля переходити до реального діалогу та прагнення продовжувати бойові дії, затягуючи процес політичного врегулювання. Водночас Україна, зі свого боку, неодноразово підкреслювала готовність до дипломатичного вирішення конфлікту та відкритість до будь-яких форматів переговорів, які можуть наблизити завершення війни. 

Експерт Центру "Об’єднана Україна" Богдан Попов зазначив, що президент Володимир Зеленський послідовно декларує готовність до політико-дипломатичного шляху. Однак Росія, за його оцінкою, не демонструє щирого наміру досягти домовленостей і часто лише створює ілюзію участі в переговорному процесі.

На думку Попова, така позиція Москви пов’язана зі спробою виграти час і зберегти поточну динаміку війни. Він вважає, що Кремль уникає будь-яких конкретних кроків до миру, використовуючи дипломатичні майданчики як інструмент затягування конфлікту. Додатковим фактором є зміщення уваги міжнародних гравців на інші глобальні кризи, що, на його думку, створює для Росії певне "вікно можливостей".

Окремо експерт звернув увагу на роль Туреччини, яка активно позиціонує себе як посередник у міжнародних процесах. Анкара, за його словами, зміцнює свої позиції в Чорноморському регіоні та отримує політичні дивіденди від участі в різних форматах перемовин, залишаючись при цьому прийнятним партнером для України.

Водночас ключовим зовнішнім чинником впливу на ситуацію залишаються Сполучені Штати Америки. Саме їхня позиція, на думку Попова, може суттєво впливати на поведінку Росії, а українська дипломатія останнім часом активно працює над посиленням взаємодії з Вашингтоном.

Експерт підсумував, що Кремль наразі не зацікавлений у зустрічі на найвищому рівні, оскільки вона потребуватиме конкретних результатів, до яких Росія не готова, віддаючи перевагу продовженню війни замість компромісного врегулювання.

Портал "Коментарі" вже писав, що 20 квітня місто Туапсе в Росії опинилося під атакою безпілотників, унаслідок чого на території резервуарного парку нафтопереробного заводу спалахнула велика пожежа. Полум’я охопило частину інфраструктури підприємства, що викликало значний резонанс серед місцевих жителів і посилило атмосферу тривоги в регіоні.



Джерело: https://apostrophe.ua/society/rosija-unikaje-perehovoriv-na-rivni-lideriv-shchob-zatjahnuti-vijnu-ekspert-rozpoviv-detali.html
