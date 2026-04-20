Никаких условий не существует: озвучен тревожный прогноз о новой эскалации войны Путина в Украине

Возможность прямых переговоров между лидерами Украины и России выглядит крайне ограниченной. Причиной этого эксперты называют нежелание Кремля переходить к реальному диалогу и стремление продолжать боевые действия затягивая процесс политического урегулирования. В то же время, Украина, со своей стороны, неоднократно подчеркивала готовность к дипломатическому разрешению конфликта и открытость к любым форматам переговоров, которые могут приблизить завершение войны.

Эксперт Центра "Объединенная Украина" Богдан Попов отметил , что президент Владимир Зеленский последовательно декларирует готовность к политико-дипломатическому пути. Однако Россия, по его оценке, не демонстрирует искреннего намерения достичь договоренностей и часто лишь создает иллюзию участия в переговорном процессе.

По мнению Попова, подобная позиция Москвы связана с попыткой выиграть время и сохранить текущую динамику войны. Он считает, что Кремль избегает каких-либо конкретных шагов к миру, используя дипломатические площадки как инструмент затягивания конфликта. Дополнительным фактором является смещение внимания международных игроков на другие глобальные кризисы, что, по его мнению, создает для России определенное "окно возможностей".

Отдельно эксперт обратил внимание на роль Турции, активно позиционирующей себя как посредник в международных процессах. Анкара, по его словам, укрепляет свои позиции в Черноморском регионе и получает политические дивиденды от участия в различных форматах переговоров, оставаясь приемлемым партнером для Украины.

В то же время, ключевым внешним фактором влияния на ситуацию остаются Соединенные Штаты Америки. Именно их позиция, по мнению Попова, может оказывать существенное влияние на поведение России, а украинская дипломатия в последнее время активно работает над усилением взаимодействия с Вашингтоном.

Эксперт подытожил, что Кремль пока не заинтересован во встрече на самом высоком уровне, поскольку она потребует конкретных результатов, к которым Россия не готова, предпочитая продолжать войну вместо компромиссного урегулирования.

Портал "Комментарии" уже писал , что 20 апреля город Туапсе в России оказался под атакой беспилотников, в результате чего на территории резервуарного парка нефтеперерабатывающего завода вспыхнул большой пожар. Пламя охватило часть инфраструктуры предприятия, что вызвало значительный резонанс среди местных жителей и усилило атмосферу тревоги в регионе.