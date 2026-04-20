"Ці дрони літають і все розносять": мешканці Туапсе вчинили істерику через удар ЗСУ (ВІДЕО)

20 квітня місто Туапсе в Росії опинилося під атакою безпілотників, унаслідок чого на території резервуарного парку нафтопереробного заводу спалахнула велика пожежа. Полум’я охопило частину інфраструктури підприємства, що викликало значний резонанс серед місцевих жителів і посилило атмосферу тривоги в регіоні.

Реакцію населення яскраво ілюструє відео, яке поширив у мережі офіцер Сил оборони Андрій Коваленко. На записі жінка емоційно описує ситуацію, скаржачись на постійну небезпеку та страх за власне життя і безпеку дитини. Вона розповідає, що раніше прагнула жити біля моря, однак тепер узбережжя, за її словами, забруднене мазутом, а небо над містом заповнене дронами.

"[Що, нецензурно – ред.] тут взагалі робити? БПЛА ці [кляті, нецензурно — ред] літають, все розносять, не знаєш чи будеш, [чорт забирай, нецензурно — ред], живий взагалі, чи прокинешся ти живими чи ні, і твоя дитина", — емоційно висловлюється вона у відео.

За її словами, життя у місті втратило привабливість, адже постійна загроза атак і наслідки ударів створюють відчуття небезпеки. Жінка зазначає, що раніше Туапсе приваблювало кліматом і близькістю до моря, однак тепер ці фактори вже не компенсують ризиків і дискомфорту.

Подібні настрої свідчать про зростання напруги серед місцевого населення на тлі регулярних атак і пошкодження інфраструктури. Події в Туапсе стали черговим прикладом того, як війна впливає не лише на військові об’єкти, а й на повсякденне життя цивільних по обидва боки фронту.

