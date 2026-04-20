20 апреля город Туапсе в России оказался под атакой беспилотников, в результате чего на территории резервуарного парка нефтеперерабатывающего завода вспыхнул большой пожар. Пламя охватило часть инфраструктуры предприятия, что вызвало значительный резонанс среди местных жителей и усилило атмосферу тревоги в регионе.

Реакцию населения ярко иллюстрирует видео, распространенное в сети офицером Сил обороны Андреем Коваленко. На записи женщина эмоционально описывает ситуацию, жалуясь на постоянную опасность и страх за жизнь и безопасность ребенка. Она рассказывает, что раньше стремилась жить у моря, однако теперь побережье, по ее словам, загрязнено мазутом, а небо над городом заполнено дронами.

"[Что, нецензурно – ред.] здесь вообще делать? БПЛА эти [проклятые, нецензурно – ред] летают, все разносят, не знаешь или будешь, [черт возьми, нецензурно – ред], жив вообще, проснешься ли ты живыми или нет, и твой ребенок", — эмоционально выражается она в видео.

По ее словам, жизнь в городе потеряла привлекательность, ведь постоянная угроза атак и последствия ударов создают ощущение опасности. Женщина отмечает, что ранее Туапсе привлекало климатом и близостью к морю, однако теперь эти факторы не компенсируют рисков и дискомфорта.

Подобные настроения свидетельствуют о росте напряжения среди местного населения на фоне регулярных атак и повреждения инфраструктуры. События в Туапсе стали очередным примером того, как война влияет не только на военные объекты, но и на повседневную жизнь гражданских с обеих сторон фронта.

Портал "Комментарии" уже писал, что после трагической стрельбы в Голосеевском районе Киева, в результате которой погибли семь человек и ранены, значительный резонанс вызвало видео с места событий. На обнародованных кадрах видно, как во время активной фазы нападения стражи порядка отступают, тогда как гражданские, среди которых и ребенок, остаются без должной защиты под прямой угрозой. На эти события резко отреагировал генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.