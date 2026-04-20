Страшний провал і зрада: озвучено жорстку заяву про втечу поліцейських у Києві

Після трагічної стрілянини у Голосіївському районі Києва, внаслідок якої загинули семеро людей і є поранені, значний резонанс викликало відео з місця подій. На оприлюднених кадрах видно, як під час активної фази нападу правоохоронці відступають, тоді як цивільні, серед яких і дитина, залишаються без належного захисту під прямою загрозою. На ці події різко відреагував генерал армії та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

Він підкреслив, що йдеться не лише про конкретний інцидент, а про системні проблеми, які проявилися в критичний момент.

Аналізуючи поведінку поліцейських, він зазначив, що такі дії не можна виправдати стресом чи розгубленістю, адже головне завдання правоохоронців у подібних ситуаціях — захист мирних громадян. Особливо це стосується найбільш вразливих категорій, таких як діти чи випадкові перехожі.

"Це не те що неадекватне або непрофесійне виконання. Це просто ігнорування цих обов'язків. Це зрада тим функціям і тій діяльності, на яку ви присягали", — наголосив Маломуж.

Він акцентував, що служба в поліції передбачає не формальну присутність, а реальні дії для захисту людей навіть ціною ризику. За його словами, правоохоронці мають діяти рішуче, зупиняти нападника і, за необхідності, прикривати цивільних.

"Ви присягали народу України, навіть не державі України. А це конкретні люди. І захищати поліція повинна чітко, однозначно в будь-якій ситуації", — підкреслив генерал.

Окрему увагу він звернув на те, що проблема могла виникнути задовго до самої трагедії. За його словами, особа з агресивною поведінкою та доступом до зброї мала бути в полі зору відповідних служб ще на етапі профілактики. Своєчасне реагування могло б запобігти розвитку подій.

"Будь-які виклики, тим більше в період війни, треба сприймати як тяжкий злочин, маючи всі необхідні засоби нейтралізації, засоби захисту і засоби враження", — додав він.

Портал "Коментарі" вже писав, що у понеділок, 20 квітня, російські війська здійснили атаку на Прилуки в Чернігівській області, вдаривши безпілотником по будівлі районного відділу поліції. Унаслідок удару об’єкт зазнав серйозних руйнувань: частина приміщення обвалилася, вибуховою хвилею пошкоджено вікна та службовий транспорт, який перебував поруч.



