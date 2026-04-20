Страшный провал и предательство: озвучено жесткое заявление о бегстве полицейских в Киеве

После трагической стрельбы в Голосеевском районе Киева, в результате которой погибли семь человек и ранены, значительный резонанс вызвало видео с места событий. На обнародованных кадрах видно, как во время активной фазы нападения стражи порядка отступают, тогда как гражданские, среди которых и ребенок, остаются без должной защиты под прямой угрозой. На эти события резко отреагировал генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Он подчеркнул, что речь идет не только о конкретном инциденте, но и о системных проблемах, которые проявились в критический момент.

Анализируя поведение полицейских, он отметил, что такие действия нельзя оправдать стрессом или растерянностью, ведь главная задача правоохранителей в подобных ситуациях — защита мирных граждан. Особенно это касается наиболее уязвимых категорий, таких как дети или случайные прохожие.

"Это не то что неадекватное или непрофессиональное исполнение. Это просто игнорирование этих обязанностей. Это измена тем функциям и деятельности, на которую вы присягали", — отметил Маломуж.

Он акцентировал, что служба в полиции предполагает не формальное присутствие, а реальные действия по защите людей даже ценой риска. По его словам, правоохранители должны действовать решительно, останавливать нападающего и при необходимости прикрывать гражданских.

"Вы присягали народу Украины, даже не государству Украины. А это конкретные люди. И защищать полиция должна четко, однозначно в любой ситуации", – подчеркнул генерал.

Отдельное внимание он обратил на то, что проблема могла возникнуть задолго до трагедии. По его словам, лицо с агрессивным поведением и доступом к оружию должно быть в поле зрения соответствующих служб еще на этапе профилактики. Своевременное реагирование могло бы предотвратить развитие событий.

"Любые вызовы, тем более в период войны, надо воспринимать как тяжкое преступление, имея все необходимые средства нейтрализации, средства защиты и средства впечатления", — добавил он.

