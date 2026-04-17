«Жодних ілюзій»: Латвія виставила жорсткий ультиматум світові щодо Росії

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Росія не відмовилася від стратегічної мети – підкорити або знищити Україну як державу. В ефірі BBC вона наголосила: міжнародна спільнота має перейти від заяв до конкретних дій.

За словами дипломатки, Москва не лише зберігає свої цілі, а й продовжує діяти тими ж методами. Йдеться про системні атаки проти цивільного населення, об’єктів культури та інфраструктури, які, за її оцінкою, свідчать про готовність Кремля до ескалації без обмежень.

"Очевидно, що Росія не змінила ні своїх намірів, ні способів ведення війни. Ми бачимо це щодня – і повинні не просто говорити, а діяти", — підкреслила Браже.

Вона закликала партнерів посилити санкційний тиск та розширити міжнародну ізоляцію РФ. На її думку, поки триває агресія проти України, Росія не повинна отримувати жодних привілеїв, ані політичних, ані культурних чи спортивних.

Зокрема, йдеться про повну відмову від участі російських представників у глобальних подіях – від мистецьких форумів на кшталт Венеційська бієнале до міжнародних спортивних змагань. Такий підхід, переконана глава МЗС, має стати сигналом: агресія не може залишатися без наслідків.

Браже також наголосила, що лише системний тиск здатен змусити Москву змінити поведінку, тоді як половинчасті рішення лише затягують війну і підвищують її ціну для всього світу.

