«Никаких иллюзий»: Латвия выставила жесткий ультиматум миру по отношению к России

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Россия не отказалась от стратегической цели – покорить или уничтожить Украину как государство. В эфире BBC она подчеркнула: международное сообщество должно перейти от заявлений к конкретным действиям.

По словам дипломатки, Москва не только сохраняет свои цели, но продолжает действовать теми же методами. Речь идет о системных атаках против гражданского населения, объектов культуры и инфраструктуры, которые, по ее оценке, свидетельствуют о готовности Кремля к эскалации без ограничений.

Очевидно, что Россия не изменила ни своих намерений, ни способов ведения войны. Мы видим это каждый день – и должны не просто говорить, а действовать", — подчеркнула Браже.

Она призвала партнеров усилить санкционное давление и расширить международную изоляцию РФ. По ее мнению, пока идет агрессия против Украины, Россия не должна получать никаких привилегий, ни политических, ни культурных или спортивных.

В частности, речь идет о полном отказе от участия российских представителей в глобальных событиях – от художественных форумов вроде Венецианского биеннале до международных спортивных соревнований. Такой подход, уверена глава МИД, должен стать сигналом: агрессия не может оставаться без последствий.

Браже также подчеркнула, что только системное давление способно заставить Москву изменить поведение, тогда как половинчатые решения лишь затягивают войну и повышают ее цену для всего мира.

