Головна Новини Суспільство Війна з Росією У МЗС зробили нову заяву про зустріч Зеленського з Путіним: де та коли вона може відбутися
У МЗС зробили нову заяву про зустріч Зеленського з Путіним: де та коли вона може відбутися

Україна допускає можливість зустрічі Зеленського з Путіним у Туреччині

17 квітня 2026, 14:17
Кравцев Сергей

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна готова провести в Туреччині зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна за участю Реджепа Тайїпа Ердогана та Дональда Трампа. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні МЗС у соцмережах.

Володимир Зеленський та Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

"Глава МЗС Андрій Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа", – зазначив український міністр.

Згідно з повідомленням, міністр також заявив, що Україна нещодавно передала цей сигнал турецьким партнерам, оскільки Туреччина "відіграє важливу роль у мирних зусиллях". Київ не бачить сенсу відкладати це питання. Тому зустрічі готовий вже зараз.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп привселюдно визнав, що США зараз зосереджені на Ірані, а не в Україні. Про це Трамп заявив під час спілкування з представниками мас-медіа.

При цьому американський лідер так і не знайшов необхідних слів, щоб охарактеризувати, що зараз відбувається з мирними переговорами щодо України.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Росії готуються прийняти зміни до адміністративного законодавства, які можуть перетворити мігрантів на основний ресурс для поповнення армії. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Йдеться про поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення, внесені урядом РФ з ініціативи МВС. Законопроект значно розширює перелік підстав для видворення іноземців – з 22 до 43 статей. Серед нових причин – участь у несанкціонованих акціях, дискредитація армії, поширення екстремістських матеріалів, заклики до санкцій і навіть дрібне хуліганство.




