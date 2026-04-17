Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина готова провести в Турции встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина с участием Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении МИД в соцсетях.

"Глава МИД Андрей Сибига: Мы готовы к встрече лидеров в Турции в формате Зеленский – Путин, с участием Эрдогана, Трампа", – отметил украинский министр.

Согласно сообщению, министр также заявил, что Украина недавно передала этот сигнал турецким партнерам, поскольку Турция "сыграет немаловажную роль в мирных усилиях". Киев не видит смысла откладывать этот вопрос. Поэтому встречи готовы уже сейчас.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп публично признал, что США сейчас сосредоточены на Иране, а не в Украине. Об этом Трамп заявил во время общения с представителями масс-медиа.

При этом американский лидер так и не нашел необходимые слова, чтобы охарактеризовать, что сейчас происходит с мирными переговорами по Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – в России готовятся принять изменения в административное законодательство, которые могут превратить мигрантов в основной ресурс для пополнения армии. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях, внесенных правительством РФ по инициативе МВД. Законопроект значительно расширяет перечень оснований для выдворения иностранцев – с 22 до 43 статей. Среди новых причин – участие в несанкционированных акциях, дискредитация армии, распространение экстремистских материалов, призывы к санкциям и даже мелкое хулиганство.



