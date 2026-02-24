Народна депутатка Мар’яна Безугла поділилася спогадами про події чотирирічної давнини, описавши атмосферу у військово-політичному керівництві напередодні повномасштабного вторгнення РФ. За її словами, єдиною людиною, яка твердо вірила у неминучість великої війни, був очільник ГУР Кирило Буданов.

«Жодних дій чи координації не було взагалі»: Мар’яна Безугла розповіла про хаос у профільному комітеті Ради напередодні вторгнення

Нардепка згадує засідання Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, де "Буданов конкретно показував, як відбуватиметься вторгнення". Попри це, за словами Безуглої, "жодних дій чи координації не було взагалі", а депутати лише нервово переговарювалися. Вона також зазначила, що тодішній голова Комітету Олександр Завітневич повідомив їй, що "буде готувати оборону в Черкаській області", через що інші члени комітету під час облоги Києва були "надані самі собі, без жодного плану".

Безугла розповіла, що самостійно вийшла на Олександра Сирського, який тоді очолював оборону столиці, та працювала у нього протягом місяця. Вона підкреслила, що готувалася до найгірших сценаріїв: "Підготувалась фактично до функціонування в підпіллі за потреби", очистивши фізичні носії даних та зібравши необхідні речі.

Підсумовуючи пережите, депутатка зазначила, що те, що країна витримала удар, не було результатом системної підготовки влади. "Україна вистояла, бо вистояли українці. Це справжнє диво, що постало з хаосу планування і впорядкованості окремих подій", — наголосила Мар’яна Безугла.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що напередодні 24 лютого 2022 року частина українських силових структур діяла в умовах публічного скепсису щодо масштабів можливого нападу. Однак, як пише The Guardian, Головне управління розвідки Міноборони та його керівник Кирило Буданов ще до початку повномасштабного вторгнення готувалися до найгіршого сценарію.

За даними видання, наприкінці 2021 року США та Велика Британія передавали Києву дедалі детальнішу інформацію про наміри Кремля. Попри сумніви окремих політиків, українська розвідка фіксувала різке розширення російської агентурної мережі й активізацію диверсійної роботи.