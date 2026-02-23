logo_ukra

Буданов готувався до вторгнення заздалегідь: це зруйнувало плани Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Буданов готувався до вторгнення заздалегідь: це зруйнувало плани Путіна

ГУР на чолі з Кирилом Будановим завчасно готувалися до великої війни. Оборона Гостомеля зруйнувала план Кремля захопити Київ.

23 лютого 2026, 09:37
Автор:
avatar

Slava Kot

Напередодні 24 лютого 2022 року частина українських силових структур діяла в умовах публічного скепсису щодо масштабів можливого нападу. Однак, як пише The Guardian, Головне управління розвідки Міноборони та його керівник Кирило Буданов ще до початку повномасштабного вторгнення готувалися до найгіршого сценарію.

Буданов готувався до вторгнення заздалегідь: це зруйнувало плани Путіна

Буданов готувався до наказу Путіна про вторгнення Росії. Фото з відкритих джерел

За даними видання, наприкінці 2021 року США та Велика Британія передавали Києву дедалі детальнішу інформацію про наміри Кремля. Попри сумніви окремих політиків, українська розвідка фіксувала різке розширення російської агентурної мережі й активізацію диверсійної роботи.

The Guardian пише, що частина вищих співробітників ГУР проводили підготовку до різкої ескалації, включно з атакою Росії на столицю. Частину заходів маскували під навчання та логістичні перевірки.

"Невелика група офіцерів ГУР почала тихе contingency-плануванн", — пише британське видання.

Ключовим елементом російського плану захоплення Києва був аеропорт у Гостомелі. За оцінками української та західної розвідки, Москва розраховувала висадити тактичний повітряний десант і швидко перекинути сили для встановлення контролю над столицею України.

"Серцем плану була висадка тактичного повітряного десанту посадковим способом у Гостомелі", — говорив Буданов.

Як пише The Guardian, попри плани Путіна бої за Гостомель, а згодом оборона Мощуна та Ірпеня зруйнували сценарій Кремля. Росія переоцінила власні можливості та недооцінила готовність України чинити опір. Як наслідок, саме завчасна підготовка окремих підрозділів, швидкі рішення на місцях і координація дій у перші години вторгнення стали факторами, що змінили хід війни та не дозволили реалізувати план швидкого захоплення Києва.

Джерело: https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2026/feb/20/a-war-foretold-cia-mi6-putin-ukraine-plans-russia
