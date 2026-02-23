Буданов готовился к вторжению заранее: это разрушило планы Путина.

Накануне 24 февраля 2022 года часть украинских силовых структур действовала в условиях публичного скепсиса относительно масштабов возможного нападения. Однако, как пишет The Guardian, Главное управление разведки Минобороны и его руководитель Кирилл Буданов еще до начала полномасштабного вторжения готовились к худшему сценарию.

Буданов готовился к приказу Путина о вторжении России. Фото из открытых источников

По данным издания, в конце 2021 года США и Великобритания передавали Киеву подробную информацию о намерениях Кремля. Несмотря на сомнения отдельных политиков, украинская разведка фиксировала резкое расширение российской агентурной сети и активизацию диверсионной работы.

The Guardian пишет, что часть высших сотрудников ГУР проводили подготовку к резкой эскалации, включая атаку России на столицу. Часть мероприятий маскировали под обучение и логистические проверки.

"Небольшая группа офицеров ГУР начала тихое contingency-планирование", — пишет британское издание.

Ключевым элементом российского плана захвата Киева был аэропорт в Гостомеле. По оценкам украинской и западной разведки, Москва рассчитывала кинуть туда тактический воздушный десант и быстро перебросить силы для установления контроля над столицей Украины.

"Сердцем плана была высадка тактического воздушного десанта посадочным способом в Гостомеле", – говорил Буданов.

Как пишет The Guardian, несмотря на планы Путина бои за Гостомель, а затем оборона Мощуна и Ирпеня разрушили сценарий Кремля. Россия переоценила собственные возможности и недооценила готовность Украины сопротивляться. Как следствие, именно преждевременная подготовка отдельных подразделений, быстрые решения на местах и координация действий в первые часы вторжения стали факторами, которые изменили ход войны и не позволили реализовать план быстрого захвата Киева.

