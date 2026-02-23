logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Буданов готовился к вторжению заранее: это разрушило планы Путина.
commentss НОВОСТИ Все новости

Буданов готовился к вторжению заранее: это разрушило планы Путина.

ГУР во главе с Кириллом Будановым заранее готовились к Великой войне. Оборона Гостомеля разрушила план Кремля захватить Киев.

23 февраля 2026, 09:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Накануне 24 февраля 2022 года часть украинских силовых структур действовала в условиях публичного скепсиса относительно масштабов возможного нападения. Однако, как пишет The Guardian, Главное управление разведки Минобороны и его руководитель Кирилл Буданов еще до начала полномасштабного вторжения готовились к худшему сценарию.

Буданов готовился к вторжению заранее: это разрушило планы Путина.

Буданов готовился к приказу Путина о вторжении России. Фото из открытых источников

По данным издания, в конце 2021 года США и Великобритания передавали Киеву подробную информацию о намерениях Кремля. Несмотря на сомнения отдельных политиков, украинская разведка фиксировала резкое расширение российской агентурной сети и активизацию диверсионной работы.

The Guardian пишет, что часть высших сотрудников ГУР проводили подготовку к резкой эскалации, включая атаку России на столицу. Часть мероприятий маскировали под обучение и логистические проверки.

"Небольшая группа офицеров ГУР начала тихое contingency-планирование", — пишет британское издание.

Ключевым элементом российского плана захвата Киева был аэропорт в Гостомеле. По оценкам украинской и западной разведки, Москва рассчитывала кинуть туда тактический воздушный десант и быстро перебросить силы для установления контроля над столицей Украины.

"Сердцем плана была высадка тактического воздушного десанта посадочным способом в Гостомеле", – говорил Буданов.

Как пишет The Guardian, несмотря на планы Путина бои за Гостомель, а затем оборона Мощуна и Ирпеня разрушили сценарий Кремля. Россия переоценила собственные возможности и недооценила готовность Украины сопротивляться. Как следствие, именно преждевременная подготовка отдельных подразделений, быстрые решения на местах и координация действий в первые часы вторжения стали факторами, которые изменили ход войны и не позволили реализовать план быстрого захвата Киева.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о большой ошибке Путина перед вторжением. Кремль не знал этого об Украине.

Также "Комментарии" писали, что в США сделали новое заявление о встрече Зеленского и Путина и назвали сроки.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2026/feb/20/a-war-foretold-cia-mi6-putin-ukraine-plans-russia
Теги:

Новости

Все новости