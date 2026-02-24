Народный депутат Марьяна Безуглая поделилась воспоминаниями о событиях четырехлетней давности, описав атмосферу в военно-политическом руководстве накануне полномасштабного вторжения РФ. По ее словам, единственным человеком, твердо верившим в неизбежность великой войны, был глава ГУР Кирилл Буданов.

«Никаких действий или координации не было вообще»: Марьяна Безуглая рассказала о хаосе в профильном комитете Рады накануне вторжения

Нардепка упоминает заседание Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, где "Буданов конкретно показывал, как будет вторжение". Несмотря на это, по словам Безуглой, "никаких действий или координации не было вообще", а депутаты нервно переговаривались. Она также отметила, что тогдашний председатель Комитета Александр Завитневич сообщил ей, что "будет готовить оборону в Черкасской области", из-за чего другие члены комитета во время осады Киева были "предоставлены сами себе, без всякого плана".

Безуглая рассказала, что самостоятельно вышла на Александра Сырского, который тогда возглавлял оборону столицы, и работала у него в течение месяца. Она подчеркнула, что готовилась к худшим сценариям: "Подготовилась фактически к функционированию в подполье при необходимости", очистив носители данных и собрав необходимые вещи.

Подытоживая пережитое, депутат отметила, что то, что страна выдержала удар, не было результатом системной подготовки власти. "Украина выстояла, потому что выстояли украинцы. Это настоящее чудо, возникшее из хаоса планирования и упорядоченности отдельных событий", — подчеркнула Марьяна Безуглая.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что накануне 24 февраля 2022 года часть украинских силовых структур действовала в условиях публичного скепсиса по масштабам возможного нападения. Однако, как пишет The Guardian, Главное управление разведки Минобороны и его руководитель Кирилл Буданов еще до начала полномасштабного вторжения готовились к худшему сценарию.

По данным издания, в конце 2021 года США и Великобритания передавали Киеву подробную информацию о намерениях Кремля. Несмотря на сомнения отдельных политиков, украинская разведка фиксировала резкое расширение российской агентурной сети и активизацию диверсионной работы.