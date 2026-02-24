logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.3

EUR/UAH

51.01

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Никаких действий или координации не было вообще»: Марьяна Безуглая рассказала о хаосе в профильном комитете Рады накануне вторжения
commentss НОВОСТИ Все новости

«Никаких действий или координации не было вообще»: Марьяна Безуглая рассказала о хаосе в профильном комитете Рады накануне вторжения

«Украина выстояла, потому что выстояли украинцы»: нардепка Безуглая о «чуде, что возникло из хаоса планирования» в первые дни великой войны

24 февраля 2026, 00:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Народный депутат Марьяна Безуглая поделилась воспоминаниями о событиях четырехлетней давности, описав атмосферу в военно-политическом руководстве накануне полномасштабного вторжения РФ. По ее словам, единственным человеком, твердо верившим в неизбежность великой войны, был глава ГУР Кирилл Буданов.

«Никаких действий или координации не было вообще»: Марьяна Безуглая рассказала о хаосе в профильном комитете Рады накануне вторжения

«Никаких действий или координации не было вообще»: Марьяна Безуглая рассказала о хаосе в профильном комитете Рады накануне вторжения

Нардепка упоминает заседание Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, где "Буданов конкретно показывал, как будет вторжение". Несмотря на это, по словам Безуглой, "никаких действий или координации не было вообще", а депутаты нервно переговаривались. Она также отметила, что тогдашний председатель Комитета Александр Завитневич сообщил ей, что "будет готовить оборону в Черкасской области", из-за чего другие члены комитета во время осады Киева были "предоставлены сами себе, без всякого плана".

Безуглая рассказала, что самостоятельно вышла на Александра Сырского, который тогда возглавлял оборону столицы, и работала у него в течение месяца. Она подчеркнула, что готовилась к худшим сценариям: "Подготовилась фактически к функционированию в подполье при необходимости", очистив носители данных и собрав необходимые вещи.

Подытоживая пережитое, депутат отметила, что то, что страна выдержала удар, не было результатом системной подготовки власти. "Украина выстояла, потому что выстояли украинцы. Это настоящее чудо, возникшее из хаоса планирования и упорядоченности отдельных событий", — подчеркнула Марьяна Безуглая.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что накануне 24 февраля 2022 года часть украинских силовых структур действовала в условиях публичного скепсиса по масштабам возможного нападения. Однако, как пишет The Guardian, Главное управление разведки Минобороны и его руководитель Кирилл Буданов еще до начала полномасштабного вторжения готовились к худшему сценарию.

По данным издания, в конце 2021 года США и Великобритания передавали Киеву подробную информацию о намерениях Кремля. Несмотря на сомнения отдельных политиков, украинская разведка фиксировала резкое расширение российской агентурной сети и активизацию диверсионной работы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости