«Жодна ракета більше не вистрілить»: ГУР підірвало ешелон з ракетами КНДР в Сибіру (ОНОВЛЕНО)

Головне управління розвідки Міноборони України знищило військовий потяг із північнокорейськими балістичними ракетами та снарядами на Транссибірській магістралі. Операція відбулася у глибокому тилу ворога, за понад 6000 кілометрів від передової. Про це повідомив військовий і блогер Кирило Сазонов.

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Українські розвідники провели унікальну диверсійну операцію на території Російської Федерації. Спецпризначенці ГУР підірвали залізничні колії та потяг, який перевозив балістичні ракети KN-23 і KN-24, а також боєприпаси, надані Північною Кореєю для потреб російської армії.

Військовослужбовець Кирило Сазонов висловив щире захоплення роботою українських спецслужб, коментуючи цей успіх.

"Панове офіцери — ви найкращі, — наголосив він. — Мати відношення до Української Розвідки, а це багато моїх друзів, честь!"

Спецоперацію готували ретельно та тривалий час. Розвідники повністю контролювали рух потяга від самого кордону з КНДР. Дистанційні вибухові пристрої заклали на складній ділянці колії під рейки та безпосередньо під вагони. Синхронний підрив спричинив потужну ланцюгову реакцію та детонацію боєголовок.

"Вантаж, яким ворог планував тероризувати українські міста, повністю ліквідовано ще на підході, — цитує представника воєнної розвідки Сазонов. — Жодна ракета з цього ешелону більше не вистрілить".

За словами джерела, на місці вибуху, еквівалентного десяткам тонн тротилу, утворилася 15-метрова вирва, а локомотив і вагони вигоріли вщент.

Співрозмовник підсумував: "Логістичний артеріальний канал суттєво перерізано".

Палаючі уламки ракетних двигунів спричинили масштабні пожежі в лісосмузі, які вже фіксують міжнародні супутникові системи. Наслідки для окупантів виявилися критичними. Транссибірська магістраль, яка є ключовим маршрутом для постачання зброї з КНДР, заблокована, а на її ремонт росіянам знадобляться тижні.

ОНОВЛЕНО: Пізніше Сазонов опублікував нове повідомлення та наголосив, що висновки були передчасними:

"Друзі, інформація про операцію ГУР на жаль не підтвердилася".





Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські війська, ймовірно, почали використовувати північнокорейські балістичні ракети KN-23 не лише для ударів по Україні, а й для їхнього бойового тестування. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).



