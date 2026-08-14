«Ни одна ракета больше не выстрелит»: ГУР подорвало эшелон с ракетами КНДР в Сибири (ОБНОВЛЕНО)

Главное управление разведки Минобороны Украины уничтожило военный поезд с северокорейскими баллистическими ракетами и снарядами на транссибирской магистрали. Операция состоялась в глубоком тылу врага, в более чем 6000 километрах от передовой. Об этом сообщил военный и блогер Кирилл Сазонов.

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Украинские разведчики провели уникальную диверсионную операцию на территории Российской Федерации. Спецназовцы ГУР взорвали железнодорожные пути и поезд, перевозивший баллистические ракеты KN-23 и KN-24, а также боеприпасы, предоставленные Северной Кореей для нужд российской армии.

Военнослужащий Кирилл Сазонов выразил искреннее восхищение работой украинских спецслужб, комментируя этот успех.

"Господа офицеры — вы лучшие, — подчеркнул он. — Иметь отношение к Украинской разведке, а это много моих друзей, честь!"

Спецоперацию готовили тщательно и долго. Разведчики полностью контролировали движение поезда от самой границы с КНДР. Дистанционные взрывные устройства заложили на сложном участке пути под рельсы и непосредственно под вагоны. Синхронный подрыв вызвал мощную цепную реакцию и детонацию боеголовок.

"Груз, которым враг планировал терроризировать украинские города, полностью ликвидирован еще на подходе, — цитирует представителя военной разведки Сазонов. — Никакая ракета из этого эшелона больше не выстрелит".

По словам источника, на месте взрыва, эквивалентного десяткам тонн тротила, образовалась 15-метровая воронка, а локомотив и вагоны выгорели дотла.

Собеседник подытожил: "Логистический артериальный канал существенно перерезан".

Горящие обломки ракетных двигателей повлекли за собой масштабные пожары в лесополосе, которые уже фиксируют международные спутниковые системы. Последствия для окупантов оказались критическими. Транссибирская магистраль, являющаяся ключевым маршрутом для поставки оружия из КНДР, заблокирована, а на ее ремонт россиянам понадобятся недели.

ОБНОВЛЕНО: Позже Сазонов опубликовал новое сообщение и подчеркнул, что выводы были преждевременными:

"Друзья, информация об операции ГУР к сожалению не подтвердилась".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские войска, вероятно, начали использовать северокорейские баллистические ракеты KN-23 не только для ударов по Украине, но и для их боевого тестирования. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).



