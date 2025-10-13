Вночі в тимчасово окупованому Криму безпілотники ЦСО "А" СБУ та ССО ЗСУ уразили низку об'єктів, які працюють на війну проти України. Про це повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на власні джерела.

Жителям півострова рекомендують готувати запаси: що відбувається у Криму

Серед них:

- Феодосійський морський нафтовий термінал — безпілотники влучили щонайменше у п’ять резервуарів. На території нафтобази фіксується масштабна пожежа;

- підстанція 220 кВ "Кафа" (м. Феодосія), яка є частиною енергомосту рф — Крим. Пошкоджено силові трансформатори, закриту розподільну установку, диспетчерську, а також приміщення із захисною автоматикою. Розпочалися перепади напруги;

- підстанція 330 кВ "Сімферополь" — там пролунала серія вибухів.

У партизанському русі АТЕШ наголошують, що ситуація у Криму буде лише погіршуватися.

"Рекомендуємо жителям півострова підготувати запаси води, палива та повербанків. Сподіваємося, що фахівці ДТЕКу скоро полагодять світло. Російським окупантам радимо залишити Крим, бо життя там вам не буде!" – наголошують в АТЕШ.

